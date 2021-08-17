【英國升學】張兆輝女兒讀攝影初做Model有星味　好爸爸讚17歲女GCSE考5A2B

▲ 張兆輝的17歲女兒完成英國中五課程，暑假期間為雜誌初做Model影相有星味。

英國會考（GCSE）日前放榜，約50萬考生收到GCSE成績，原來張兆輝的17歲細女張卓姿（Twiggy）都是考生之一。輝哥在微博分享了女兒為雜誌拍攝的花絮片，並留言稱女兒在GCSE中考到5A2B好成績，作為爸爸的他既開心又感動。

58歲型佬張兆輝與太太郭碧妍結婚24年，已經仔大女大，21歲兒子張卓鏗（Edison）和17歲女兒Twiggy皆留學英國。剛完成中五課程的Twiggy，趁暑假初次體驗做Model，輝哥稱女兒讀攝影，太太建議讀攝影必須先「學識俾人影」。

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樣子甜美的Twiggy第一次做Model影相表現驚喜，Chok樣擺甫士駕輕就熟，完全不似新手，連爸爸都大讚，「你的第一份暑期工作，我認為合格的。」有網民更指Twiggy似兩大女神鍾嘉欣及李嘉欣，封她做「兩代嘉欣混合體」。

▲ 輝哥與身在英國的仔女通話。（微博圖片）

興奮的輝哥更爆料指，女兒在GCSE考到5A2B的卓越成績，知道女兒有努力溫習，現終得到回報，令他感到驕傲。

你說你有很努力溫書，只是未派成績表不想說，我的寶貝珠Twiggy，你令爹哋好開心、好感動！

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減產10年陪子女成長

去年由於疫情嚴峻，輝哥為子女撲機票從英國回港，當時輝哥表示，兒子在當地超市購買日用品時大排長龍，當地官員又沒有好好處理，部分戴口罩的華人更被打，令輝哥好痛心。

近年主力在內地發展的張兆輝，曾有10年減產以見證子女成長。輝哥曾接受TOPick訪問稱，這10年投資親子時間是非常值得，直至現在，子女也常提起那些年的親子溫馨片段。好似一次接送小五兒子及小一女兒返學時，兩兄妹手拖手落樓梯走近爸爸，這一幕至今仍教輝哥非常回味。

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GCSE取消考試改為評估

張兆輝曾揚言不捨得愛女到外國讀書，不過為了前途還是決定放手，讓她與哥哥到英國升學，如今女兒在GCSE考到好成績，輝哥飲得杯落。

英國GCSE會考的全名為General Certificate of Secondary Education，課程為期兩年，相等於香港中學的中四至中五程度。英國政府因應疫情，已連續2年取消會考和高考，改為以校內表現、模擬試成績等因素評估成績。

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責任編輯︰林綺玲