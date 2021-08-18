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【水蜜桃】港女網店買日本水蜜桃　切開驚見黑心以為誤買假貨【附揀靚桃秘訣】

食用安全 10:43 2021/08/18

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果欄達人指出，過熟的水蜜桃，表面會有裂痕。

7月、8月水蜜桃當造，近日有網民發文表示，在網店買了一個日本水蜜桃，切開卻發現果肉變黑，以為自己買到假貨。想吃香甜日本水蜜桃，選購時有甚麼秘訣？本港有果欄達人表示，買之前要看清楚水蜜桃的表面，過熟的水蜜桃表面會有裂痕，若不盡快食用，很易變壞。

該名網民在facebook群組發文表示，在一間大型網店買到「黑心」水蜜桃，稱「表面好靚，但個芯黑心到死」。發文者更附上收據證明購買的是日本山梨縣水蜜桃，惟目前已刪帖。從相片可見，水蜜桃表面部份位置瘀黑；切開後，桃肉中間位置呈黑色，似乎已變質。

一名女子在大型網店買到疑似變壞了的日本水蜜桃。（facebook群組「今晚煮乜好」）

日本水蜜桃主要分4個等級

想買優質日本水蜜桃要留意甚麼？TOPick綜合多名水果達人的意見，讓大家參考。油麻地果欄商黃先生表示，山梨縣、和歌山縣、長野縣、岡山縣及福島縣等地亦以出產水蜜桃而聞名。其中，山梨縣為全日本水蜜桃產量第一的地區，水蜜桃肉質纖細、飽滿多汁，清爽又香甜，甜度最高可達16、17度。

日本水蜜桃主要分4個等級：特秀、秀、優、良，以特秀為最高等級，等級的區分包含果實色澤、甜度和外形飽滿度。若想吃比特秀更高級的水蜜桃，可選「大糖嶺」級數，另可選包裝標示「春日居」品牌字樣的水蜜桃。至於岡山及長野水蜜桃，前者他推介「皇冠」級、「Ace」級，後者則選「太鼓判」。

點擊圖片看不同品種及級數的日本水蜜桃：

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根據油麻地果欄商黃先生的介紹，各地水蜜桃特色如下：

不少港人愛吃山梨縣水蜜桃。果欄「欄之選」負責人陳先生曾受訪表示，山梨縣水蜜桃以不同的名稱、分作不同的等級，包括「特秀」、「大糖嶺」及「一宮品御」。他解釋：

  • 特秀級：比一般水蜜桃、例如來自和歌山的更多汁及嫩滑；
  • 大糖嶺級：很多人誤會「大糖嶺」是一個地方名，但它其實是水蜜桃等級名稱，比「特秀」高一級，每一個的甜度均高於13.5。
  • 一宮御品級：「一宮」屬於山梨縣水蜜桃的名牌，色香味俱全，桃味香濃、甜度高於14、幾近無「渣」，是山梨縣最高級別的水蜜桃。

揀靚桃秘訣

果欄「欄之選」負責人陳先生曾受訪表示，不少消費者喜歡拿起水蜜桃「檢查」，但空氣會影響水蜜桃的質量，不斷用手觸摸水蜜桃亦很大機會弄破果皮，令其保護層受損，容易「撞瘀」，故最好由店員戴上手套代為揀選。

要揀靚水蜜桃，可觀察水蜜桃外表，留意以下幾點：

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油麻地和豐水果聯合社負責人阿K則指，揀靚桃要望摸聞：

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水蜜桃保存貼士

想延長水蜜桃保存期，果欄「欄之選」負責人陳先生建議如下：

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同場加映：【活得健康啲】1顆蜜棗等於幾多顆方糖？　營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

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責任編輯：羅嘉欣

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