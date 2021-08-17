【中醫醫院】浸大獲力寶集團贈200萬支持中醫醫院籌備工作　兩者將研協作可行性

▲ 力寶華潤有限公司行政總裁李聯煒（右）向浸大校長衞炳江致送支票。（校方提供）

香港浸會大學獲力寶集團總裁李棕捐贈200萬元，支持浸大中醫藥策略發展及其對營運香港首間中醫醫院的籌備工作。浸大校長衞炳江表示，力寶集團擁有富豐醫療服務經驗，其支持將有助浸大將來營運的中醫醫院，校方亦透露，將與該集團就中醫藥策略發展及香港首間中醫醫院籌備工作，探討協作的可行性。

浸大今天（17日）舉行支票致送儀式，衞炳江表示感謝力寶集團名譽主席李文正、總裁李棕及該集團對浸大多年來支持，尤其是對中醫藥學院的發展貢獻良多。

衞炳江在儀式上提及，力寶集團在醫療服務及營運方面具有豐富經驗，相信其支持會有助浸大發展中醫藥教育、研究及臨床服務的工作，當中包括其將來營運中醫醫院。

浸大新聞稿提及，力寶集團現為香港浸會大學基金永遠榮譽主席，該集團在印尼、新加坡、中國及日本均擁有龐大醫療團隊，而浸大與該集團將會就中醫藥策略發展及香港首間中醫醫院籌備工作，探討協作的可行性。

李文正於2009年獲浸大頒授榮譽工商管理博士，李棕博士則於2006年獲浸大頒授榮譽大學院士。浸大校方形容李文正及李棕二人均為浸大的長期支持者，李棕及其家族一直透過力寶集團襄助浸大各領域發展，包括學生宿舍及浸大發展基金等項目，他更於2008年捐贈800萬元支持浸大整體發展，大學早前亦將位於賽馬會中醫藥學院大樓2樓的中醫藥圖書館，命名為「李棕博士中醫藥圖書館」。

浸大早前獲香港特區政府批出服務契約，負責營運位於將軍澳百勝角的香港首間中醫醫院。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅