注射多針胰島素易肥胖　疫情WFH亂飲食少運動　糖尿病更難控？

當糖尿病患者的餐後血糖無法受控,他們便可能需要一日注射多針胰島素,因而變得肥胖,此情況在疫情下更為嚴峻。疫情不只顛覆了大家的日常生活,更對糖尿病患者的病情管理造成極大挑戰。內分泌及糖尿科專科陳智彬醫生憶述,2020年的上半年,很多病人都因疫情而未有定期覆診,加上未有注意飲食及建立運動習慣,不但血糖指數不受控,肥胖問題更越來越嚴重。

居家習慣有竅妙 飲食運動雙管齊下

飲食及運動是控制血糖的關鍵,疫情期間,糖尿病患者可把握在家工作的機會,培養煮食習慣,同時多選擇低糖、低油及低升糖指數的食物,而高纖食物亦有助減慢血糖升高¹。即使叫外賣,亦應依循同一標準選擇食物。陳醫生指出:「運動雖可降低血糖,但糖尿病會誘發如關節受損等的併發症,故糖尿病患者須按照體質去制定運動強度,循序漸進。另外,注射胰島素或服用降血糖藥物後不應空腹運動,避免血糖過低。」

一日多針胰島素 反更肥胖

肥胖與糖尿病有密不可分的關係。陳醫生表示:「近8成二型糖尿病患者均有肥胖問題,致出現胰島素抗阻。對最初發病的肥胖患者而言,除了調整生活方式外,注射胰島素能及時降低血糖及逆轉血糖指數,避免抗阻問題惡化。」不過,部分患者未能控制餐後血糖,須一日注射多針胰島素,令患者更肥胖²,亦未必適合生活繁忙或飲食不定時的患者。

二合一糖尿針帶飽肚感 穩定全日血糖

對胰島素依從性低的肥胖患者來講,胰島素混合腸泌素針劑(二合一糖尿針)或是較理想的選擇,腸泌素能促進身體自行製造更多胰島素、壓抑升糖素分泌及令人有飽足感³。不少有恆常運動的患者在改善飲食後,再配合二合一糖尿針都能成功控制體重,改善肥胖問題⁴。由於患者每日只須在早上注射一針即可控制全日血糖,相比一日多針這有助提升對治療的依從性⁵。

注射新冠肺炎疫苗是不少糖尿病患者關心的話題。糖尿病患者都屬感染新冠病毒的高危一族,不幸感染後病情亦會較嚴重。如果曾經有嚴重敏感病史的患者,注射疫苗前要諮詢醫生意見,檢查有否對疫苗或其成分過敏,減低風險。另外,陳醫生提醒:「糖尿病人應定期監測血糖水平,避免憑感覺擅自停藥,頭暈及食慾降低未必是由低血糖引致,更多時候是由於血糖過高。如有任何疑問,應盡快與醫生商討。」

以上資訊由陳智彬醫生提供

文章由賽諾菲支持撰寫

MAT-HK-2100954-1.0-08/2021

參考資料︰

1. 健康飲食 > 飲食建議 [Internet]. Diabetes Hongkong; c2011-2012. Available at: http://www.diabetes-hk.org/page/ch/健康飲食%20-%20飲食建議. Accessed 2021 Mar 29.

2. Hirsch IB, Buse JB, Leahy J, et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16:206-214.

3. Nauck MA, Meier JJ. Diabetes Obes Metab. 2018;20 Suppl 1:5-21.

4. Perreault L, Rodbard H, Valentine V, et al. Adv Ther. 2019;36:265-277.

5. Home P, Blonde L, Kalra S, et al. Diabetes Obes Metab. 2020;22:2179-2188.