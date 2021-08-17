【潮物速報】本地品牌推UNO+Scrabble遊戲圖案襪 左右不同鴛鴦襪創個人玩味風格
休閒消費 18:18 2021/08/17
襪子是每個人每天幾乎都會使用的必需品，可是就是有很多人小覷了它的重要性，認為襪子只是在穿上鞋子時用來保護腳部的衣物，但偏偏有3位港人對襪子的情感來得與眾不同，認為每款襪子都可以凸突出個性，甚至可以借助襪子上的圖案來表達自己的興趣和心情，於是創立一個名為Pair Pair Full的襪子品牌。
作為本地品牌，Pair Pair Full除了有一個非常地道的名字和引入來自外國品牌的襪子外，更在2020年首次推出帶有本土特色的「港乜港襪」系列，將香港元素融入設計中。
一年過後，更令人驚喜的系列隨即誕生，今次與玩具生產商Mattel合作，將兩款大家一定玩過的遊戲UNO及Scrabble裏的圖案，透過重新設計成了兩個系列合共5款的限定聯乘襪款。有趣的是除了襪子圖案用色強烈外。
一直以來，Pair Pair Full的襪子在設計上更主張mismatch的設計理念，就是左右襪款完全不同，這一種無論任何情況都不怕穿錯襪的有趣意念，正好是品牌逐漸在市場上讓人懂得和進佔誠品的原因。
產品查詢：3419 6783
記者：何偉雄