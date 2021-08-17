【潮物速報】本地品牌推UNO+Scrabble遊戲圖案襪　左右不同鴛鴦襪創個人玩味風格

▲ Pair Pair Full的名稱由來除了是廣東話的俚語外，英文的意思是We would like every pair sold filling full of happiness（希望售價出去的每對襪子都可以帶給人歡樂，有趣、並且具玩味的購物體驗）。（圖片由品牌提供）

襪子是每個人每天幾乎都會使用的必需品，可是就是有很多人小覷了它的重要性，認為襪子只是在穿上鞋子時用來保護腳部的衣物，但偏偏有3位港人對襪子的情感來得與眾不同，認為每款襪子都可以凸突出個性，甚至可以借助襪子上的圖案來表達自己的興趣和心情，於是創立一個名為Pair Pair Full的襪子品牌。

▲ Pair Pair Full的名稱由來除了是廣東話的俚語外，英文的意思是We would like every pair sold filling full of happiness（希望售價出去的每對襪子都可以帶給人歡樂，有趣、並且具玩味的購物體驗）。（圖片由品牌提供）

作為本地品牌，Pair Pair Full除了有一個非常地道的名字和引入來自外國品牌的襪子外，更在2020年首次推出帶有本土特色的「港乜港襪」系列，將香港元素融入設計中。

▲ 來自UNO圖案的襪子名為50 Years of Being Wild，兩隻襪子看似相同，但看清楚以mismatch方式描繪玩家手上的遊戲牌、以及在桌上已發出的遊戲牌。（$128/圖片由品牌提供）

▲ 這一對五彩繽紛的襪子名為The Function Craze，圖案以卡牌上的功能符號為主題。（$128/圖片由品牌提供）

▲ 這對襪子的意念正是來自Scrabble，名為You Only Live Once，當中以經典圖版、字母牌和布袋描繪出玩家對壘時的情景，而且襪款上的拼字圖案還包含了鼓勵追求夢想等正面信息。（$128/圖片由品牌提供）

▲ 品牌的襪子不是成人的專利，這對UNO圖案襪子是為兒童而設。（$88/圖片由品牌提供）

▲ 內文中提及的「港乜港襪」系列，當中有這對「西瓜衝力射球」，就是向大家童年時經常把玩的「西瓜波」致敬。（$108/圖片由品牌提供）

一年過後，更令人驚喜的系列隨即誕生，今次與玩具生產商Mattel合作，將兩款大家一定玩過的遊戲UNO及Scrabble裏的圖案，透過重新設計成了兩個系列合共5款的限定聯乘襪款。有趣的是除了襪子圖案用色強烈外。

一直以來，Pair Pair Full的襪子在設計上更主張mismatch的設計理念，就是左右襪款完全不同，這一種無論任何情況都不怕穿錯襪的有趣意念，正好是品牌逐漸在市場上讓人懂得和進佔誠品的原因。

產品查詢：3419 6783

記者：何偉雄