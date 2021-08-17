【食物敏感】3個月大女嬰一天肚痾15次現血絲　對牛奶過敏月花2500元買無乳糖奶粉

▲ 3個月大女嬰一天肚痾15次，求醫揭對牛奶過敏。

嬰兒腹瀉不停，為人父母者最為憂心。台灣一名3個月大的女嬰，自滿兩個月起由母乳改換成配方奶粉餵哺，即由原本一天排便3次暴增到8至10次，大便甚至排出血絲。媽媽帶她求診，才發現女嬰是對牛奶蛋白過敏，現改換飲無乳糖奶粉，一個月伙食費將近台幣9,000元（約港幣2,500元），對父母造成龐大經濟負擔。

綜合台灣媒體報道，台中3個月大女嬰浵浵因持續腹瀉，最高紀錄試過一天肚痾15次，令家人心疼不已，更擔心是腸絞痛，家人於是急忙抱著浵浵到烏日林新醫院。

浵浵就醫後，經抽血、X光檢查，發現她有腸發炎、大腸脹氣的情形，免疫球蛋白IgE（特異抗體）數值高達4.18以上，大大超出正常值。最終確診浵浵是對牛奶蛋白過敏，需要改飲「無乳糖高度水解蛋白止瀉奶粉」。

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烏日林新醫院小兒及過敏氣喘科醫師賴永清接受台媒訪問時表示，對牛奶蛋白過敏的發生率為2%至5.9%。

賴永清指，牛奶中有近20種會引起過敏的蛋白質，當中包括常見的有酪蛋白、α-乳白蛋白，以及β乳球蛋白，而新生嬰兒因腸胃尚未發育成熟，發生過敏性腸炎的機會，比成人更為普遍。

目前浵浵要飲用的「無乳糖高度水解蛋白止瀉奶粉」，一罐400克售價將近台幣900元（約港幣250元），每月伙食費將近港幣2,500元，對基層的爸爸媽媽而言，可說是一筆不少的開支。但媽媽亦坦言，自己會咬緊牙關，絕不讓孩子捱餓或飲錯奶粉導致肚瀉。

【常見致敏食物+急救法一覽】

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責任編輯：羅嘉欣