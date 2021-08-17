【小一入學】崇真小學暨幼稚園重兩文三語　招收小一新生8月31日截止報名

▲ 崇真小學暨幼稚園小學部即日至8月31日接受小一入學申請。（香港經濟日報資料圖片）

位於深水埗的崇真小學暨幼稚園（下稱崇真小學）歷史悠久，創校至今逾120年，致力培育小朋友兩文三語的能力。崇真小學分為英文小學部及國際小學部，現正接受2022-23年度小一入學申請，有興趣的家長可於網上報名。

堅持聘地道外籍英語老師

崇真小學暨幼稚園校長譚煥玲博士過去接受TOPick訪問時，曾表示「小朋友從小吸收最優質的語言，他們的輸出能力也提高，語言培育是家長最欣賞我們的地方。」因此崇真小學多年來堅持聘請地道的外籍英語老師及普通話老師，強化師資，加強學生的語文能力，掌握準確的發音與語法。

現時崇真小學及幼稚園部共有二十多位外籍英語老師，以及三十多位普通話老師。小學部成績最好的七成學生可跳過面試，直接升讀位於長沙灣屬直資的基督教崇真中學。除了直屬中學外，崇真還有聯繫中學——沙田崇真中學及崇真書院（屯門）。

▲ 崇真小學暨幼稚園譚煥玲博士重視提升學生的語文能力。（香港經濟日報資料圖片）

即日至8月31日接受報名

崇真小學由即日至8月31日接受2022-23年度小一入學申請，家長可填妥網上入學申請表及上載相關資料，包括︰

個人證件相片1張

學童出生證明書或香港居留證明（不在港出生之學童適用）

近期評估成績或成績表

報名費$50收據副本

其他附件資料（如個人學習檔案或推薦信等），連同評估成績或成績表副本在內，最多不可超過2張單面A4紙。

學校會向家長發送電郵，通知每年10月第2個星期六舉辦的「兒童嘉年華會暨週年校慶及幼小校友聯絡處週年紀念開放日」資料，家長及小朋友可於面試前體驗學校環境、設施及參觀課程展覽。

之後家長會收到面試通知書，確定簡介會及面試日期、時間及分組地點，家長須於面試當天出席「小學部簡介會」。面試後21個工作天以電郵通知是否取錄。學費方面，2020-21年度英文小學部學費為$59,380，而國際小學部學費則是$85,800。

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責任編輯︰駱秀玲