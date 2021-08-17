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【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生

娛樂 18:20 2021/08/17

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翁靜晶捐出Hermès手袋作慈善拍賣。

素來為善不甘後人的翁靜晶，近日在她的社交網宣布捐出5個私人珍藏的Hermès手袋作慈善籌款，目標籌得200萬元以幫助貧苦學生。

翁靜晶在昨日（8月16日）於個人社交平台上載一批Hermès手袋照片，並寫道：

這批「愛馬仕手袋」（三個Birkin兩個Kelly) ￼我希望能夠換得港幣二佰萬元。

換來的錢，全數捐給「何東文化發展基金」，以資助校內有需要的學生，其一切與學習相關的項目。這些項目，由一張書桌，到電腦、校車補助，興趣培訓不限，旨在減輕學童因家庭狀況而帶來的學習壓力。

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免學童落後於起跑線

然後她介紹：

「何東文化發展基金」乃2019年由何東家族代表何猷彪伉儷，暨金錢村何東小學校董會成立的慈善基金；而何東小學，則為何東爵士在港澳創辦六所學府的其中之一，歴史久遠。

「有教無類、平等機會」是何東辦學的理念。2022-2023年度小一自行分配學位，金錢村何東學校意向吸納更多不同文化背景的孩子，尤其是針對北區少數族裔的適齡學童。將奢侈品轉換成現金，是資源共享的第一步。

我不希望見到，有小朋友因為家庭環境的困擾，而落後於起跑線。

據悉，當中手袋都是別人送贈給她的禮物，包括已故老爺（何鴻章）與老公何猷彪（Sean）所送，她表示與丈夫不愛用奢侈品，而對她把手袋捐出作慈善十分支持：「這些手袋，是我私人珍藏，￼每個只用過一次，算是全新的。每個都具備完整包裝，出廠卡等等。」

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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