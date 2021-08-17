【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生

素來為善不甘後人的翁靜晶，近日在她的社交網宣布捐出5個私人珍藏的Hermès手袋作慈善籌款，目標籌得200萬元以幫助貧苦學生。

翁靜晶在昨日（8月16日）於個人社交平台上載一批Hermès手袋照片，並寫道：

換來的錢，全數捐給「何東文化發展基金」，以資助校內有需要的學生，其一切與學習相關的項目。這些項目，由一張書桌，到電腦、校車補助，興趣培訓不限，旨在減輕學童因家庭狀況而帶來的學習壓力。

免學童落後於起跑線

然後她介紹：

「何東文化發展基金」乃2019年由何東家族代表何猷彪伉儷，暨金錢村何東小學校董會成立的慈善基金；而何東小學，則為何東爵士在港澳創辦六所學府的其中之一，歴史久遠。

「有教無類、平等機會」是何東辦學的理念。2022-2023年度小一自行分配學位，金錢村何東學校意向吸納更多不同文化背景的孩子，尤其是針對北區少數族裔的適齡學童。將奢侈品轉換成現金，是資源共享的第一步。

我不希望見到，有小朋友因為家庭環境的困擾，而落後於起跑線。