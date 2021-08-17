【7.1遊行案】涉煽惑參與去年7.1集會　8名被告7人擬認罪

▲ 曾健成擬承認1項非法煽惑其他人明知而參與一個未經批准集結罪。（資料圖片）

前立法會議員梁國雄及前區議員徐子見等8人，涉於去年在警方反對下呼籲他人參與7.1遊行，以及涉組織及參與該遊行被捕，分別被控煽惑他人明知而參與、組織以及參與未經批准集結等3罪。其中梁國雄、朱凱迪、胡志偉及陳皓桓4人早前已透露擬認罪，其餘4人的案件今（17日）於區域法院再訊，其中徐子見、曾健成及鄧世禮擬認罪，7名擬認罪的被告押後至10月再訊，餘下1名被告未有答辯意向，押後至9月再訊。

涉案8名被告依次為陳皓桓（24歲；民陣召集人）、曾健成（64歲；東區區議員）、徐子見（53歲；前東區區議員）、胡志偉（58歲；無業）、陳榮泰（56歲；東區區議員）、朱凱迪（43歲；無業）、梁國雄（64歲；自僱人士）及鄧世禮（58歲；社會民主連線成員）。

案件今再訊時，徐子見、曾健成及鄧世禮3人表示擬認罪。曾健成擬承認1項非法煽惑其他人明知而參與一個未經批准集結罪；徐子見擬承認同一控罪，以及1項舉行或組織一個未經批准集結罪；鄧世禮則透露將承認1項舉行或組織一個未經批准集結罪。至於徐子見和鄧世禮面對的另一項明知而參與未經批准集結罪，則將獲存檔法庭。其案件押後至10月7日及8日再訊，即與早前透露擬認罪的4人陳皓桓、胡志偉、朱凱迪及梁國雄一同再訊，屆時再處理正式答辯及求情。

餘下1名被告陳榮泰則仍未有答辯意向，需時索取法律意見，案件押後至9月21日再訊。

首5名被告被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指他們於2020年6月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱迪、梁國雄及鄧世禮，另被控1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指6人於2020年7月1日，在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，連同其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，分別舉行或組織，以及明知而參與一個未經批准集結。

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記者：林欣樂