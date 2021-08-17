【全民造星IV】孖三小辣化身譚仔姐姐　193胞妹郭嘉盈爆一家人飲食口味

ERROR成員193郭嘉駿的妹妹郭嘉盈（Michelle）只是參加《全民造星IV》面試即受注目，未正式出道已先後獲邀拍廣告。今次就與「三小辣」羅佩芝（Giann） 身穿譚仔三哥為新制服化身姐姐拍宣傳照，比哥哥193更快為譚仔三哥的代言。

三哥姐姐全新紅黑型格造型

Michelle與Giann穿上全線三哥姐姐的新制服，制服以紅黑品牌色調為主再加入「香麻辛辣」設計元素，三款紅黑T-shirt分別印有「我是土匪」、「香麻辛辣」及「譚仔三哥」圖案，再配紅色及黑色圍裙、藍色牛仔褲，集型格、休閒於一身。

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二人大讚新口味米線

譚仔三哥同時推出龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯米線，以期間限定的龍蝦丸配搭鮮嫩魚片、酸菜，售價為42元，可自由轉湯底和任選辣度，滿足不同「三粉」。

Michelle指自己一家也是譚仔三哥的忠實擁躉，「我一星期可以吃三至四餐，就連爸爸媽媽都愛吃，機乎每逢不煮飯的日子，我們都會到三哥開餐。」

▲ 二人試食龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯米線。

「平日我愛吃麻辣雞肉四小辣米線，平常只叫煳辣又沒有麻辣那種口味，今次全新的口味有齊「煳」及「麻」口味，加上我喜歡的龍蝦丸和魚片，一碗米線可以滿足我所有願望。」

「三小辣」Giann就直言新口咪米線符合口味，她特別提到大大粒的龍蝦丸，「又大粒又彈牙，我都要分幾啖食，配合三小辣就最perfect。」