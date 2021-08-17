【施政報告】經民聯倡發展新界北成新商業中心　民建聯爭取十一前通關

▲ 經民聯與特首就施政報告會面後見記者。（陳國峰攝）

民建聯和經民聯今日分別會見特首林鄭月娥，就新一份《施政報告》表達意見，均建議發展新界北成為本港新中心，並提出多項土地政策。兩大建制政黨同時要求早日通關，其中經民聯建議設立「商務通道」，而民建聯則爭取十月一日前恢復通關。

經民聯主席盧偉國表示，該黨合共提出過百項建議，包括將新界北發展成全新商業中心區，規劃港深「口岸經濟帶」，設立大灣區人工智能研究基地；又要求發展郊野公園邊陲地帶、重建舊公屋，以及研究釋放貨櫃碼頭作建屋用途。該黨要求暫緩執行住宅「辣招」，以及將強拍門檻降至七成。

經民聯又提出建立「商務通道」，讓本港和內地商界人士，從香港進入內地時毋須隔離檢疫。該黨又要求港府爭取成為大灣區發展的舵手，進一步優化「港人港稅」安排，加強大灣區金融市場互聯互通。該黨又建議全面檢討本港證券監管政策。

▲ 民建聯與特首就施政報告會面後見記者。（胡偉明攝）

民建聯主席李慧琼則指，該黨與特首會面時提出八十九項建議，包括爭取在十月一日前，讓已完成接種兩劑疫苗，並持有廿四小時陰性檢測市民，進入內地時可大幅縮短檢疫期，最終達至免隔離通關。

民建聯亦建議重組運房局和發展局，提升土地、房屋政策效率；又要求擴大新界北發展規模，發展創新科技等重點產業，並提高住宅用地比例和地積比率；又提出在大灣區城市設立官方辦事處，加強支援港資企業及香港居民。

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記者：胡偉明