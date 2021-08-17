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【觀塘交通】政府擬斥2.14億元建120米有蓋行人天橋　連接觀塘港鐵出口及裕民坊

社會 18:52 2021/08/17

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高架園景平台構想圖。（立法會文件圖片）

政府於2009年，就九龍東環保連接系統（單軌列車）展開初步可行性研究，惟有關計劃已被「多元環保連接系統」取代，其中就包括建造連接裕民坊、觀塘港鐵站和擬建新公務員學院的120米高架園景平台。據政府向立法會提交文件顯示，長120米的高架園景平台估算造價為約2.14億，而此前已用414萬作前期研究。

擬建的有蓋高架園景行人平台長約120米，闊約6米，估算造價約2.14億。按照政府提供平面圖，園景平台西北面會連接市建局觀塘市中心重建項目的高架行人橋、港鐵觀塘站C出口和D出口、東南方向則會連接觀塘綜合發展項目，料可通往擬建的新公務員學院。

政府已在2021年3月委聘工程顧問進行研究、設計及土地勘測工作，費用約為414萬元。

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記者：陳梓蔚

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