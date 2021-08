【5000元消費券】奇華餅家推消費券2大優惠　正價產品買滿$50送$15現金券

▲ 奇華餅家推出消費券2大購物優惠。(冼偉倫攝)

第一期消費券已經發放,奇華餅家推出一連串消費券「回贈」禮遇,推廣期間於奇華餅家全線分店(香港國際機場分店除外)透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及TAP&GO使用電子消費券全數付款即享精選優惠。

即日起至8月31日,凡購買任何正價產品滿50元(月餅、月餅券、嫁喜禮餅咭、現金券、聯乘產品、換購品及福袋除外),並以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及TAP&GO使用消費券,即獲贈15元現金優惠券一張,但不能當天使用,須於購買日後一天起14天內使用,每單交易只可使用一張,不可累積使用,亦不可與其他現金券/嫁喜禮餅咭同時使用。

第二個優惠,由即日起至2022年1月31日,購買任何正價產品單一消費滿30元(十五年陳皮貢餅、現金券、聯乘產品、換購品及福袋除外),並以八達通、AlipayHK 及WeChat Pay HK使用消費券,即可到商戶優惠券頁面點選及下載5元現金優惠券,並即時使用。此優惠單交易只限用一次,亦不能與各款嫁喜禮餅咭、現金禮券及其他推廣優惠(包括金咭會員折扣優惠)同時使用。

此外,奇華餅家網店由即日起至9月12日期間,推出「一盒都送」的免郵服務,凡在奇華網店購買一盒雙黃蓮蓉月餅或消費折扣後滿308元,即免本地運費。另外,購買奇華月餅(包括月餅禮券)滿500元,即享8折購買禮遇(十五年陳皮豆沙貢餅、LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 合作新品及其他推廣套裝除外)。

▲ 奇華網店禮遇套裝之一︰迷你蛋黃純白蓮蓉月餅 (八個裝) + 鴛鴦奶皇月餅套裝。(有關機構提供)

今年,LINE FRIENDS與奇華餅家首次合作,推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」四個裝及單個裝,盛載印有可愛的BROWN & FRIENDS朋友仔頭像造型的奶皇月餅,包括BROWN「迷你朱古力奶皇月餅」、CONY「迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅」、CHOCO「迷你朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」及SALLY「迷你蛋黃奶皇月餅」,以及一系列 LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY精選禮品。

▲ 「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」單個裝禮盒及防UV雨傘。(有關機構提供)

即日至9月12日期間,在奇華網店同樣可以專享價購買以下指定LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY套裝︰

$218元(價值$278)

1. SALLY迷你蛋黃奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

2. BROWN迷你朱古力奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

3. CONY迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

4. CHOCO迷你朱古力味香橙乳酪奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

5. LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY防UV雨傘 x 1

▲ 「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」四個裝、環保袋及冰感毛巾。(有關機構提供)

$226(價值$266)

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒(四個裝)x 1

(附「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 環保袋」)

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 冰感毛巾 x 1

