【5000元消費券】奇華餅家推消費券2大優惠　正價產品買滿$50送$15現金券

▲ 奇華餅家推出消費券2大購物優惠。（冼偉倫攝）

第一期消費券已經發放，奇華餅家推出一連串消費券「回贈」禮遇，推廣期間於奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及TAP&GO使用電子消費券全數付款即享精選優惠。

即日起至8月31日，凡購買任何正價產品滿50元（月餅、月餅券、嫁喜禮餅咭、現金券、聯乘產品、換購品及福袋除外），並以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及TAP&GO使用消費券，即獲贈15元現金優惠券一張，但不能當天使用，須於購買日後一天起14天內使用，每單交易只可使用一張，不可累積使用，亦不可與其他現金券/嫁喜禮餅咭同時使用。

第二個優惠，由即日起至2022年1月31日，購買任何正價產品單一消費滿30元（十五年陳皮貢餅、現金券、聯乘產品、換購品及福袋除外），並以八達通、AlipayHK 及WeChat Pay HK使用消費券，即可到商戶優惠券頁面點選及下載5元現金優惠券，並即時使用。此優惠單交易只限用一次，亦不能與各款嫁喜禮餅咭、現金禮券及其他推廣優惠（包括金咭會員折扣優惠）同時使用。

此外，奇華餅家網店由即日起至9月12日期間，推出「一盒都送」的免郵服務，凡在奇華網店購買一盒雙黃蓮蓉月餅或消費折扣後滿308元，即免本地運費。另外，購買奇華月餅（包括月餅禮券）滿500元，即享8折購買禮遇（十五年陳皮豆沙貢餅、LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 合作新品及其他推廣套裝除外）。

▲ 奇華網店禮遇套裝之一︰迷你蛋黃純白蓮蓉月餅 (八個裝) + 鴛鴦奶皇月餅套裝。（有關機構提供）

今年，LINE FRIENDS與奇華餅家首次合作，推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」四個裝及單個裝，盛載印有可愛的BROWN & FRIENDS朋友仔頭像造型的奶皇月餅，包括BROWN「迷你朱古力奶皇月餅」、CONY「迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅」、CHOCO「迷你朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」及SALLY「迷你蛋黃奶皇月餅」，以及一系列 LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY精選禮品。

▲ 「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」單個裝禮盒及防UV雨傘。（有關機構提供）

即日至9月12日期間，在奇華網店同樣可以專享價購買以下指定LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY套裝︰

$218元（價值$278）

1. SALLY迷你蛋黃奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

2. BROWN迷你朱古力奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

3. CONY迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

4. CHOCO迷你朱古力味香橙乳酪奶皇月餅單個裝禮盒 x 1

5. LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY防UV雨傘 x 1

▲ 「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒」四個裝、環保袋及冰感毛巾。（有關機構提供）

$226（價值$266）

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 奶皇月餅禮盒（四個裝）x 1

（附「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 環保袋」）

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 冰感毛巾 x 1

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責任編輯︰林綺玲