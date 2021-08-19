【活得健康啲】辦公室OL手袋易超重孭到高低膊　骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

▲ OL手袋超重情況常見，骨醫指處理不當會導政骨刺和勞損。

女士天生愛美，買手袋方便襯衫又時尚，但林林總總的隨身物品重量加起來，可比保齡球還重！如孭袋姿勢不正確，分分鐘「出事」！ 今集《活得健康啲》請來骨科專科醫生嚴永藝講解手袋超重如何影響我們身體，及教大家謹慎挑選袋款。

OL手袋過重傷肌肉

嚴醫生指文職人士需攜帶電腦、大量化妝品等雜物上班，故深受其害。而錯誤孭袋姿勢有機會導致頸椎、肩膊或腰部問題。由於骨架支撐著身體，附近的肌肉負責平衡，當肩膊承托手袋時，手袋的重量會經由頸椎、盆骨再到腳部。所以姿勢不當，就有機會影響身體和肌肉的平衡，從而引發痛症。

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輕視初期症狀 嚴重可致手麻痹

孭袋姿勢不正確初期症狀是肌肉酸痛、高低膊，甚至出現頭痛症狀。如情況沒改善，部分頸椎位置出現勞損會令骨刺增生，壓著神經線，導致手痛或手麻痹情況出現。嚴醫生又指不少病人因為肩頸痛求醫，其後發現因姿勢不正確引起，最嚴重是三十多歲需做手術醫治。

嚴選袋型 重量勿逾5.5磅

嚴醫生指手袋重量不應超過體重的10%至15%，如體重為110磅，手袋勿重逾5.5磅（約2.5公斤） ，否則會嚴重影響步姿。

最理想的手袋款式是背帶較闊、質地挺身的背囊，而長度則由腰部至腰部對上位置會較合適。因為當人站立時，重心會在中間，所以背囊兩邊背帶可平均分佈重力。

而最不建議手袋款式是側孭袋和手挽袋。因側孭袋將重物集中在一邊的膊頭，且遠離身體中心，膊頭和頸部長時間處於不平均狀態會導致高低膊及肌肉痛 。而手挽袋除將重心偏則在一邊外 ，更需利用前臂發力，使前臂和上臂肌肉崩緊，容易肌肉疲勞。

另外，嚴醫生指如使用皮製，設鐵鏈、毛公仔等掛飾的手袋，都會加重手袋本身重量，因此建議盡量選用較輕身物料的手袋。而用側孭袋時，間中要轉換兩邊膊頭 。

3招紓緩痛症

治療因手袋過重導致的痛楚，醫生建議熱敷和簡單按摩可紓緩崩緊肌肉。另外，多做伸展運動，放鬆頸部或背部肌肉。如有需要，可做物理治療或服食消炎止痛藥幫助減輕痛楚。

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責任編緝：張懿慧