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【高官轉職】前公務員事務局長羅智光加入新巴城巴母公司　兼職出任特別顧問

社會 19:21 2021/08/17

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前公務員事務局長羅智光已加入新巴城巴母公司匯達交通服務有限公司。（資料圖片）

前公務員事務局長羅智光已加入新巴城巴母公司匯達交通服務有限公司。羅智光自去年4月22日離任公務員事務局局長一職，他自1980年9月加入政府，有多年與政府部門聯絡及溝通的經驗，相信就新巴城巴的專營權、路線投標和票價等事務上，加強與政府部門交涉。

匯達交通服務有限公司回覆查詢時指，前公務員事務局長羅智光於今年8月2日加入匯達交通服務有限公司，以兼職形式出任特別顧問一職。

匯達交通又表示，羅智光是一名具豐富管理經驗的資深行政人員，相信他能協助匯達交通轉型為一間，令市民及城市「彼此連城一線」的世界級巴士公司。

前公務員事務局局長羅智光於去年4月22日離任，據《問責制主要官員守則》，主要官員如欲在離職後1年內展開任何工作，在任何商業或專業機構出任董事或合夥人，或獨資或與他人合資經營任何業務或專業服務，必須事前徵詢行政長官所委任的專責委員會的意見。所以，8月2日加入匯達交通的羅智光已不在此限。

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責任編輯：陳梓蔚

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