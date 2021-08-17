【護膚品登場】SK-II SKINPOWER系列全新升級　為肌膚加入能量保持彈性+柔嫩+晶瑩【附優惠套裝詳情】

▲ SK-II SKINPOWER 系列全新升級，9月1日全線上市。（圖片由SK-II提供）

今個夏天，護膚品牌SK-II 推出SK-II SKINPOWER系列，亦是SK-II首款為改善不穩定肌膚狀況而設計的產品，讓女性在急速的生活節奏下，能夠立即為肌膚補充能量，煥發活力光采。

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肌膚狀況受生活環境影響

肌膚會因外界壓力而受損，流失能量，從而令肌膚狀態急轉直下，甚至出現膚色暗啞、皮膚衰老、毛孔粗大、皺紋盡現等情況。

SK-II SKINPOWER系列

SK-II SKINPOWER系列推出四款全新產品——SK-II SKINPOWER 能量精華霜、SK-II SKINPOWER 能量輕盈精華霜、SK-II SKINPOWER 能量精華、SK-II SKINPOWER 能量眼霜，以 InfinitPOWER 科技全新配方為肌膚底層「充電」、「循環」、「注能」，讓肌膚「電量」爆棚，時刻保持彈性、柔嫩、晶瑩剔透的理想狀態，抵擋外界壓力。

SK-II SKINPOWER 能量輕盈精華霜：

有助肌膚會變得澎潤緊緻，柔嫩有彈性，有效撫平乾紋，令皮膚從內到外煥發健康透亮光采，隨時隨地保持活力彈性。其質地輕盈，容易被肌膚吸收，適合油性肌膚。

SK-II SKINPOWER 能量精華霜：

擁有天鵝絨般絲滑的輕奶油質地，比輕盈版質地更為豐盈，尤其適合乾性肌膚，建議每天早晚各使用一次。

SK-II SKINPOWER 能量精華：

適合各種膚質，堅持使用，有效改善毛孔粗大及細紋問題，使肌膚愈顯細膩平滑，有彈性， 散發透亮光澤。精華質地清透水潤，能使皮膚快速吸收，深入滲透肌底，為肌膚源源不斷地補充能量。

SK-II SKINPOWER 能量護膚眼霜：質地輕盈滋潤，能夠深入修護眼周肌膚，為眼周肌膚補充能量，綻放閃亮大眼。堅持使用可幫助淡化眼周細紋，令眼周肌膚水潤、緊緻，神采奕奕。

限定優惠套裝

SK-II SKINPOWER系列將於9月1日全線上市，並同時推出以下限定優惠套裝。SOGO由8月18起優先推出 SKINPOWER 限定優惠套裝，點擊大圖了解優惠詳情：

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責任編輯：王芷瑩