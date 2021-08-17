【校園管制】中大加裝閘機收緊管制　8月30日起師生須拍卡入校

▲ 中大宣布，8月30日起，校園入口處以人手檢視中大證件的模式，將以電子方式取代。（資料圖片）

前年反修例事件後，多間大學相繼加設閘機收緊管制出入校園。香港中文大學今日（17日）宣布，本月30日起改變出入校園管制措施，師生須於入口新設的電子讀卡系統、即在閘機拍卡進行驗證；訪客可透過預先登記後獲發的QR Code，或即場登記入校，惟校方保留拒絕訪客入校的權利。

中大解釋，隨著新學年將於9月展開，大學計劃恢復面授課堂及教學活動，校園活動將會增加，預計每天將有大量人士進入校園，為提升校園出入管理效率，校方參考其他本地大學相關措施後，中大行政與計劃委員會通過決議，將於8月30日實施多項新管制措施，強調措施「旨在保障校園和大學社區的安全」。

中大表示，現在於校園入口處以人手檢視中大證件的模式，將以電子方式取代，智能卡持有人在進入校園時，須於入口處新設的電子讀卡系統進行驗證，包括中大通（CULink）及中大圖書證持有人；中大教職員宿舍居民及外判工作人員，亦將陸續收到相關書院或部門發出的智能卡，以取代現在持有的紙卡入校證。

中大校友信用卡持有人則須如常於校園入口處，出示其信用卡作入校之用。訪客則可選擇預先登記，並在收到相關書院／學系／部門經大學網上系統所發出的二維碼（QR Codes）作入校之用，有關QR Code只在指定日期有效。

校方指，如有需要，持上述證件人士或會被要求出示香港身份證以作核實身份。

其他訪客如未能提供上述3類文件，均須於校園入口處登記其香港身份證或其他身份證明文件，方可入校。如情況需要，大學保留拒絕訪客進入校園的權利。

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記者：馮琪雅