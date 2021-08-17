【移民潮】上半年未師訓教員許可證審批數目增　距開學不足半月仍有教席空缺

▲ 教育局今年上半年批出逾1,500張「僱用非檢定教員許可證」，佔去年全年總數近7成，有校長認為與移民潮下教師流失有關。（資料圖片）

移民潮對學界的影響愈見明顯，教育局今年上半年批出逾1,500張「僱用非檢定教員許可證」，讓未接受師資培訓的人士，以「准用教員」身份在校任教，佔去年全年總數近7成，有校長形容數字頗多，推斷上學年初已有不少學校因流失教師，需增聘相關未達教學資格的人頂替，勢令教學質素下降。現距離9月開學尚餘半個月，有學校至今也未聘請足夠教師人手。

現時的中小幼教師，多數是持有本港學位教師教育文憑（PGDE）或教師證書等教學資格的「檢定教員」，學校亦可聘請未具備教學資格的人士任教，但有關人士須向教育局申請成為「准用教員」；部分學校會聘用後者，作為數個月至半年的短期代課教師或教學助理等。

據教育局提供數據顯示，截至今年6月，局方共發出1,516張僱用准用教員的許可證，已佔去年全年2,252張之中的67%。

身兼教評會副主席的中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻認為，准用教員許可證數字上升，明顯與港人移民潮有關，他指出，繼早前出現學生退學潮後，其後不少教師舉家移民，當中不乏教學經驗豐富者，形容常額教師以至教學助理也相當「好景」，教師在音樂椅效應下亦可轉校，流失教師的學校唯有聘請不符教學資格的人暫代。

他提及，其學校過往亦會聘請正就讀夜校師訓課程的「準教師」，作為准用教員，為學生練習英文會話等，順道培訓年輕人；據其經驗，過往學校一般在7月已差不多「請齊人」，惟其學校其中1個教學助理空缺，由7月招聘至今也無人前來面試應徵，他知悉有學校的常額教席空缺至今未有人填補，相信偏遠地區的學校人手不足情況更嚴重，「一定影響教學質素，只好當作培訓新人」。

中學校長會早前已指出，移民潮下教師嚴重流失現斷層，部分專科人手無法填補或需停開，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅