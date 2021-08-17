【東京奧運】港協暨奧委會本周四舉行巴士巡遊慶祝　將派出兩輛開篷巴士由紅磡體育館出發

▲ 港府與港協暨奧委會周四上午將舉行巴士巡遊及返港歡迎儀式，慶祝港隊凱旋返港。(資料圖片)

港隊在剛結束的東京奧運取得歷史佳績，獲1金2銀3銅。港府與港協暨奧委會周四上午將舉行巴士巡遊及返港歡迎儀式，慶祝港隊凱旋返港，與市民分享他們獲得歷史性佳績的喜悅。

周四早上9時30分，當局將派出兩輛開篷巴士，接載參加東奧運動員在紅磡體育館出發，途經柯士甸道 、彌敦道、梳士巴利道、九龍公園徑 、 廣東道等往終點西九戲曲中心，沿途市民可近距離目睹港隊英雄風采，甚至有機會近距離接觸，共同感受東奧佳績的喜悅，運動員緊接會在戲曲中心出席返港歡迎儀式。行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧委會義務秘書長王敏超和東奧港隊代表團團長貝鈞奇亦會出席儀式。

港隊在今届東奧派出46名運動員參賽， 並創下取得6項獎牌的歷史佳績，包括由張家朗在個人男子花劍奪取金牌、何詩蓓摘下100及200米自由泳2面銀牌，而「牛下女車神」李慧詩在場地單車女子爭先賽、劉慕裳在空手道個人形，及女子乒乓球隊代表杜凱琹，蘇慧音及李皓晴在女團賽，也各分別奪得一面銅牌。

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責任編輯：楊玉珠