【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天

▲ 港府本周五起收緊抵港者檢疫措施，中風險地區打齊疫苗抵港者須檢疫14天（資料圖片）

近期不少輸入個案均打齊兩劑新疫疫苗，食衞局今(17日)公布，本周五(20日)起不再以抗體陽性縮短抵港者的酒店檢疫期，即來自中風險地區已接種疫苗者，即使血清抗體測試結果為陽性，抵港後亦須在酒店檢疫14天。此外，港府亦同時加強檢測安排，抵港者來港後至少要強制檢測6次，而最後一次強制檢測必須在社區檢測中心進行。

港府表示，聯合科學委員會聯同專家顧問團指Delta變異病毒株有更高傳染性，並正在全球急速傳播，已完成接種疫苗的人士如感染Delta變異病毒株亦能將病毒傳播他人，故參考委員會及專家顧問團意見，即使抵港人士已完成接種疫苗而且血清抗體測試結果為陽性，強制檢疫期最多亦只能縮減至14天。

相關安排如下：

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記者：鄧凱文