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【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天

社會 22:45 2021/08/17

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港府本周五起收緊抵港者檢疫措施，中風險地區打齊疫苗抵港者須檢疫14天（資料圖片）

近期不少輸入個案均打齊兩劑新疫疫苗，食衞局今(17日)公布，本周五(20日)起不再以抗體陽性縮短抵港者的酒店檢疫期，即來自中風險地區已接種疫苗者，即使血清抗體測試結果為陽性，抵港後亦須在酒店檢疫14天。此外，港府亦同時加強檢測安排，抵港者來港後至少要強制檢測6次，而最後一次強制檢測必須在社區檢測中心進行。

港府表示，聯合科學委員會聯同專家顧問團指Delta變異病毒株有更高傳染性，並正在全球急速傳播，已完成接種疫苗的人士如感染Delta變異病毒株亦能將病毒傳播他人，故參考委員會及專家顧問團意見，即使抵港人士已完成接種疫苗而且血清抗體測試結果為陽性，強制檢疫期最多亦只能縮減至14天。

相關安排如下：

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同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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