【對抗濕疹】28歲女濕疹纏身14年變紅皮症　注射生物製劑終隱定病情

▲ 28歲女濕疹纏繞14年去年更現「紅皮症」，今年起注射生物製劑病情始好轉（陳靜儀攝）

濕疹為不少人的噩夢，除了康復無期，更折騰身心。今年28歲、從事人力資源的陳小姐，已被濕疹纏繞14年，多年來使用多種治療方法不果，去年更步向病情臨界點，出現「紅皮症」而一度入院治療，她今年3月起試用生物製劑，注射數次後，皮膚明顯好轉：

用藥之後對我社交、生活、工作都有幫助，個人開心咗。

根據香港過敏協會數據指，本港每5人便有1人患有濕疹，主要治療分為局部治療及全身治療，前者包括類固醇藥膏、保濕霜等；後者則有口服免疫抑制劑、光照治療等。

以前每日也是很掙扎很挫敗，手部、面部的濕疹也明顯，完全不想出街。

曾使用類固醇的陳小姐指，雖然其效用快，但停用後復發頻率亦高，亦會使皮膚變薄，易紅及易發熱，至於服用抗敏藥亦使她容易疲倦。

▲ 陳小姐今年3月起試用生物製劑，注射數次後，皮膚明顯好轉（陳靜儀攝）

治療濕疹約13年的她不但無力控制病情，去年9月更急轉直下，出現「紅皮症」，皮膚科專科醫生胡惠福解釋，是指全身9成以上皮膚失去保護功能，「變得紅卜卜、滲水、紅腫、脫皮」，容易受到細菌感染，流失體內水分及體溫，可釀成心臟衰竭及致命，需入院使用抗生素，或注射類固醇等治療，及需補充水分及電解質。陳小姐今年3月起試用生物製劑，注射數次後，皮膚狀況終得以穩定，亦沒有大副作用。

濕疹患者現時在私家診所自費使用生物製劑，每2周注射一針，每月藥費約1.5至2萬元，胡惠福表示，據目前數據顯示，患者連續注射1至2年，皮膚狀況能有明顯好轉，至於停藥後會否復發，則需按病人狀況而定；他又指，其臨床所見，每10名患者便有1人為嚴重濕疹而適合使用生物製劑，不過大部分礙於藥費昂貴而有所遲疑。

為減輕患者財政負擔，聖雅各福群會惠澤藥房上月推出生物製劑資助計劃，平均自費購買每5針藥物後，便可免費獲2針，即原本一年18至24萬藥費，可減少6至8萬，為患者每年節省約3成開支。

參加者除了須持香港居民身份證，家庭每月收入亦不得多於7萬元，及須正在公立醫院專科診所就診或輪候，經醫生判斷為適合使用生物製劑。

已參加計劃的陳小姐坦言，過去每月藥費佔其收入6成，冀相關資助能助其增加儲蓄，亦希望長遠能將生物製劑納入藥物名冊，或更多團體能推出類似資助計劃，令更多病友得益。

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新款的生物製劑於2018年起獲註冊在港使用，聖雅各福群會惠澤藥房註冊藥劑師盧建業表示，美國一項研究指，740名中度至嚴重患者中，使用生物製劑配合類固醇藥膏的治療組，在1年後，65%患者皮膚狀況達7成5以上改善，相比只使用類固醇藥膏的對照組，僅22%患者達到此效果。

看其他濕疹患者情況：

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看患者注射生物製劑後情況：

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胡惠福解釋，新款生物製劑是經皮下注射入體內，能抑制引致濕疹的發炎細胞因子，包括「白細胞介素4(IL-4)」及「白細胞介素13(IL-13)」，故能大大改善濕疹徵狀；副作用主要是注射位置出現紅腫，也有機會引致結膜炎及口腔皰疹。

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記者：鄧凱文