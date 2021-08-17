【防疫措施】港府延長防疫措施至9月1　B類食肆未打針員工下周四起須7日一檢

▲ 港府維持大部分防疫措施至9月1，B類食肆未打針員工下周四起須7日一檢（資料圖片）

本港防疫措施原定明（18日）屆滿，港府今宣布，維持大部分現行的社交距離措施直至9月1日。不過8月26日起，會收緊以B類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定，由每14天檢測一次改為每7天一次。已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要求。

另外，由於個人健康狀況可能不時轉變，第599F章下處所的員工如因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，應定期重新諮詢醫生意見，並向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書。

港府表示，B類食肆員工在8月12日至8月25日期間，須進行一次有關病毒檢測，而有關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並在8月26日或之前取得檢測結果的短訊及保留短訊紀錄 31 天；以及自8月26日起每7天進行一次檢測，而有關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並在9月2日及其後的每個7天期間完結前取得檢測結果的短訊及保留每次的短訊紀錄31天。

至於其他防疫措施，包括4人限聚令、所有公眾地方須一直佩戴口罩等均延長14天。

港府表示，全球新冠疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本地疫情防控造成重大挑戰。本港的疫苗接種率雖然穩步上升，但長者的接種率仍然偏低，一旦爆發第五波疫情，他們面對重症和死亡情況的風險極高。因此有必要維持大部分現行的社交距離措施。

此外，近期不少輸入個案均打齊兩劑新疫疫苗，食衞局今(17日)公布，本周五(20日)起不再以抗體陽性縮短抵港者的酒店檢疫期，即來自中風險地區已接種疫苗者，即使血清抗體測試結果為陽性，抵港後亦須在酒店檢疫14天，詳細請看：下一頁

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記者：鄧凱文