【愛人如己】趙慧珊讚Jessica小野演出投入　Aka首度創作MV：反思愛人方式【有片】

▲ 趙慧珊（Aka）最近再出個人新歌《愛人如己》。

趙慧珊（Aka）近日再出個人新歌《愛人如己》，首次參與MV創作的Aka除了親身上陣外，也找來了網絡女神陳苡臻（Jessica）及盧鎮業（小野）參演。

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反思愛人方式

歌曲講述將自己認為最好的東西，放在別人身上，如歌名「愛人如己」，是不是給對方最好的選擇。

對此，Aka表示︰「這首歌是要反思是否用自己認為最好的方式去愛一個人就是好事，從小到大，老師、父母都教我們要將最好的去給他人，但你覺得最好的又是不是對方認為最好的呢？是否合適？別人喜不喜歡呢？如果他沒聽你真實的感受，或者他勉強說『喜歡』，雙方關係又可不可以長久下去呢？」

邀Jessica+小野拍MV

日前Aka為新歌拍攝MV，有別過往作品的MV，Aka除了親身上陣拍攝外，今次還邀請了其中學師妹、網絡女神陳苡臻（Jessica），以及盧鎮業（小野）等演出。

Aka表示︰「今次MV找來兩位演員將這個故事演繹出來，雖然之前未真正接觸過，都有看過他們拍攝的作品，很高興今次可以有機會合作。」

雖然Aka只參與演出新歌MV的一部份，而且還安排在最後才拍攝，不過她很早便現身拍攝現場，除了與導演密密斟及觀看Jessica與小野的演出外，又送特色飲品慰勞現場的台前幕後。

Aka對演情侶的Jessica與小野讚不絕口，她說︰「今早去探班，看見兩位演員很投入，就算是Cut了機，都會繼續睡在床上說笑，鏡頭內流露自然甜蜜感覺，跟我聯想這故事的畫面很相似，演得很自然，很欣賞及多謝他們今次參與。」

首次創作MV故事

此外，提到首次參與MV創作故事，Aka表示︰「第一次自己有份一起去構思故事內容，『為何你這麼愛他，對方都不接受呢？』這些都是我身邊朋友分享的經歷。」

她又謂︰「每一段關係，很多人都將自己的方式套落在別人身上，歌詞有一句是『美麗遐想得太美太美』，你不斷去想如何與人的相處方式是最好，但對方未必是這樣想，與對方溝通是很重要，大家要說出自己的感受，是應有的態度。」

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪