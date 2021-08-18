【專訪】徐英偉欖球傳承父子情　政府資源加碼拓運動員出路

▲ 民政事務局局長徐英偉接受TOPick訪問，分享政府體育發展策略。（梁偉榮攝）

支持兒子追夢、拒做怪獸家長，正是民政事務局局長徐英偉的心聲。他育有兩兒，公餘即化身「欖球父子兵」落場打波，鼓勵小孩秉持毅力，做事力求「好頭好尾」。

持家之道也反映徐英偉的管治作風，他接受TOPick訪問稱，主張推動香港體育產業化、專業化，也要讓本地運動員獲得足夠支援，讓他們有出路。「如果兩個仔想做運動員，我全力支持。」

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徐英偉：支持兒子追夢

疫情前，徐英偉逢周日都會教打欖球，他跟運動有種情意結，就連兩名11歲和8歲的兒子，也學打欖球。「我只係要佢地少啲打機，我唔會做怪獸家長，小孩喜歡就好。」

他強調自己對兒子無限量支持，似足廿四孝爸爸；除了支持兒子追夢，也要視乎兒子能力，以及做好期望管理，例如為他們找出更多出路，讓他們將來有選擇，做好生涯規劃。

體院經常性開支按年增加

徐英偉稱政府近年更大力投放資源，支持本地體育發展；其中過去5年的新資源涉及600億元，撥予體育學院的經常性開支亦正在增加，「食宿、訓練、教練、心理醫生、體適能等各方面都有支援，希望製造更多運動專業。」

他稱希望讓家長看得見，體育其實有多元出路，也很專業。專上學科包括體育科學、運動醫學，發展潛力很大；香港又有一流醫療設施，配套齊備。

徐英偉也着重運動員培訓，推動體育普及，「不一定拎到獎牌之後才開始培訓。就像劍擊有潛力，獎牌未到手就已經投放資源。」而近年還覓得世界級教練助陣，如男子花劍法籍教練Gregory Koenig，將世界運動員的訓練方法、心理因素等經驗帶給港隊。

欖球爸爸：盼本地薑以老帶新

就似「欖球父子兵」，徐英偉期望本地運動員退役後，能重返訓練系統，將經驗承傳。「香港體育歷史以往較多外援（港隊運動員），而家變成全部本土；最希望將來教練團都是本土出產。」他揚言不怕運動員於外地過塘，日後返港「大得仲快」，形容政府現在投放種子，講求長遠規劃。

他又認為體育運動可結合盛事，演變成娛樂事業，當中可製造大批就業機會，例如體育宣傳、市場推廣、教練、球證等職業，「香港青年鍾意體育，希望在工作發展上爭取機會，令我（作為局長）想起如何在運動界別做得更多？」他強調本港發展多元，推動體育要創造跨產業空間。

盼愛兒秉持毅力 「好頭好尾」

政府全力撐港隊，徐英偉也自然力撐兩名愛兒。「今時今日嘅父母應該多支持子女，追自己嘅夢想。」他2名兒子由6歲以下組別（U6）開始打欖球，期望兒子全程投入，秉持毅力，力求「好頭好尾」，完成U12課程。

「U9組別開始要打比賽，對小孩來說係一個難關，挑戰好大。由接觸欖球，轉化到應付球賽，有些小孩或者很享受，也或者覺得好辛苦。」他稱小孩如果能夠堅持下去，克服困難，有助正面成長。

如果兒子對他說，想當運動員，他會支持嗎？徐英偉稱，若兒子想追夢，而香港又具足夠能力、規劃、配套、優勢，政府支援也較多的話，他會全力支持。

▲ 楊德強（左）今次東京奧運經驗，足以證明本地體育支援系統，可訓練出取得獎牌的世界級健兒。（梁偉榮攝）

楊德強：新一代健兒出路更廣闊

體育專員楊德強也稱，今次東京奧運經驗，足以證明本地體育支援系統，可訓練出取得獎牌的世界級健兒，出路也較老一輩廣闊。

對於社會聲音稱現行運動員津貼制度，若健兒失落獎牌，資助金額或少得難以維生；楊回應稱津貼額跟成績掛鉤是行之有效，但今屆奧運殘奧後會再檢討，尋求改善空間。

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記者：葉紹堅、吳卓峰、林曉君