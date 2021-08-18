【學生會風波】消息：國安處拘捕4名港大學生　與評議會通過悼念刺警案疑犯議案有關

▲ 消息指，國安處拘捕4名港大學生。（經濟日報資料圖片）

涉港大學生會風波未了，據港大學生會刊物《學苑》報道，4名港大學生會代表今日（18日）清晨遭警員上門拘捕，至少3人被帶到警署協助調查。

學苑引述消息指，前學生會會長、評議會主席、前文學院學生會外務副主席及前李國賢堂學生會代表清晨遭警員上門拘捕，與學生會評議會早前通過哀悼七一刺警案疑犯動議有關；而學苑總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書於則被帶到警署協助調查。

港大學生會前港大學生會會長孫曉嵐亦在社交網站表示，今早有國安上門拘捕港大學生，同時將幾位同學帶回警署協助調查。

港大學生會評議會於7月7日的會議上，以30票贊成，0票反對，2票棄權，通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，受多方批評，其後學生會公開道歉並撤回議案，幹事會及部分評議會成員請辭，港大之後宣布不承認學生會在校內角色，亦要求學生會遷離學生會綜合大樓。

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記者：黃悅晴