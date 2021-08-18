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【智能愛人劇透】第12集劇情預告　家廉假裝追求多姐讓阿寶死心

娛樂 10:14 2021/08/18

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第11集講到阿寶不經意流露出個人情緒，被家廉察覺；阿寶否認，辯稱是機件故障影響。

第12集（18/8）

多姐終發現阿寶原來就在古家，揚言阿寶如無法通過圖靈測試，便會把她銷毀。

為讓阿寶能通過測試，古家時刻給她做突擊測試，卻發現阿寶越來越有人性，更懂得為家廉和多姐之事吃醋。

家廉遂假裝要追求多姐，希望令阿寶死心。

《智能愛人》第11集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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