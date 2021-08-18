【智能愛人劇透】第12集劇情預告 家廉假裝追求多姐讓阿寶死心 娛樂 10:14 2021/08/18 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第11集講到阿寶不經意流露出個人情緒，被家廉察覺；阿寶否認，辯稱是機件故障影響。 第12集（18/8） 多姐終發現阿寶原來就在古家，揚言阿寶如無法通過圖靈測試，便會把她銷毀。 為讓阿寶能通過測試，古家時刻給她做突擊測試，卻發現阿寶越來越有人性，更懂得為家廉和多姐之事吃醋。 家廉遂假裝要追求多姐，希望令阿寶死心。 《智能愛人》第11集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 你可能感興趣 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 智能愛人 TVB 電視劇