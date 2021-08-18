【思家大戰】李思捷回巢TVB開全新遊戲節目　送百萬獎金撼ViuTV搶收視

▲ 李思捷主持新節目《思家大戰》。

自曾志偉王祖藍回歸TVB擔任高層，作出不少節目改革，其中綜藝節目成重點變革區，志偉愛將之一李思捷日前落實回巢TVB，將開拍全新遊戲節目《思家大戰》，於本月尾取替《開心大綜藝》逄周日播出。

由李思捷監製兼主持的遊戲節目《思家大戰》昨日在TVB舉行拜神儀式，首集嘉賓有湯怡、陳家樂、王馨平、區瑞強、泳兒、吳浩康、Joe Junior等。

▲ 《思家大戰》昨日進行錄影。（東星圖片）

【兩台大戰】傳曾志偉召李思捷回巢TVB 推全新遊戲節目力撼ViuTV

購美國人氣節目版權

李思捷15年曾主持《今晚睇李》，對上一齣TVB劇集則是《她她她的少女時代》，離巢3年年再回歸，他坦言是志偉邀請，他亦對主持節目有新的想法。

思捷指自己有兩個願望，第一個是做《今晚睇李》已經做了，另一個是想主持在美國有45年歷史的遊戲節目《Family Feud》，今次TVB重金買了節目版權，並邀他主持，十分開心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而每集勝出終極遊戲大獎的嘉賓可獲5萬元獎金，全輯節目會重金共送出總值近100萬元獎金獎品。

被指是被急召回巢打收視戰，李思捷笑道不要這樣講，因覺得有競爭是好事，稱：「一個玩晒邊好玩，這樣才健康，勝負不重要，成功值得驕傲，不成功便再來過。」

▲ TVB購入美國人氣遊戲節目《Family Feud》。

他沒有收視壓力，自覺對節目滿意才有信心出街，其他就要看天時、地利、人和。

於8月29日晚上9:30播出的《思家大戰》，昨日已有宣傳片推出，思捷跟團隊拍攝開會片段，期間不斷自嘲是垃圾，顯是對網民的負評自我惡搞一番。

同場加映：呂爵安訪問