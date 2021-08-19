【開學系列】揹錯書包穿錯鞋影響孩子健康　揀書包運動鞋+正確執書包卸力貼士

踏入暑假尾聲，爸爸媽媽及小朋友準備好上學用品未？書包及運動鞋是上學必備的物品，究竟如何挑選書包及運動鞋，呵護子女的背脊及足部健康？

運動品牌Senior Sales Associate Yvonne表示，選擇書包時，不少爸爸媽媽都十分重視書包的功能性，特別是護脊功能，Fila推出兩款護脊功能書包，加入3D減壓護脊背板，配合弧形設計肩帶，更貼合肩膀曲線，防止滑肩 ，全方位保護小朋友的肩及背。

▲ Yvonne推介有護脊功能的書包

其中一個獨特之處是 BOA 調節按鈕，一按一鈕 即可輕鬆調節肩帶，而且可以精準調節長度，確保兩邊肩帶的平衡。書包正面及兩側加入夜視反光條，令小朋友在夜間出入時更安全。

至於時尚款書包，背部更採用透氣緩震的網布作為背墊，夏天時更透氣舒適， 同時減輕書包自身的重量，有效為小朋友減輕負擔。

正確執書包「卸力」貼士

選對書包，還要正確執書包。若有技巧地放置書本，更能減輕書包對肩膀的壓力，厚重的書本放在最貼近背部位置，輕巧作業本、文具則放在前面位置。

至於水樽、雨傘、零食、備用襪子及外套等，水樽及雨傘可以放在書包兩邊的側袋、備用襪子及外套等則放在書包最前面的袋子，減輕書包的重力。此外，也可以將水樽及雨傘放入小息袋，避免弄濕及弄髒書包。

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揀運動鞋貼士

Yvonne表示，在選擇運動鞋時，家長應注意鞋身的重量及鞋底的柔軟性，軟彈的鞋底備有較佳的緩震效果，能夠緩和運動時腳部所受到的衝擊，有效減少對發育中的骨骼帶來傷害，保護小朋友足部發展。

此外，還要注意運動鞋的透氣性，小朋友行路或運動的過程中難免腳部會出汗， 家長可選擇透氣度高、能夠排汗的運動鞋，例如加入網孔設計的運動鞋，能讓小朋友的雙腳更透氣舒適，也比較不容易滋生細菌。

她特別提及，Fila推出的運動鞋，部分採用了美國專利BOA鞋帶， BOA鞋帶是由多條超高強度不鏽鋼絲組成，不但堅固、 耐用，更令讓穿鞋的過程更快捷方便。



不少爸媽為子女買鞋時會特意買大一碼， Yvonne表示因應孩子的發育速度，家長需多加留意有沒「頂趾」情況，買鞋時，建議鞋頭與腳一隻手指位約 1厘米高間 ，若長期穿著不適合的鞋子，很容易令步姿出錯 ，影響小朋友足部發育 。

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記者：鄺嫻