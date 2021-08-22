【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評　檢閱元祖級是非精近況　

TVB新劇《智能愛人》中，李佳芯（Ali）飾演智能機械人被讚可愛，Ali被指憑新劇挽救TVB的低迷收視、有望再封視后。而阿寶主人之一的「古家儀」麥美恩（Mayanne）在劇中亦表示出色，其中一場她要由開心笑到傷心，再由傷心到流出悔恨的淚水，令人留下印象深刻。

【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步

▲ Ali扮演智能機械人阿寶。

李佳芯麥美恩有默契

此外，李佳芯與麥美恩在《智能愛人》的另類「姊妹情」同樣令觀眾難忘，劇情講到家儀吩咐阿寶協助作家男友田浩（陸浩明飾），家儀擔心二人有親密接觸，阿寶就提議她啟用「遙距監控手機apps」，令她可透過阿寶眼球監察男友，又提醒田浩不要令家儀傷心。

另外一場講二人一同跳椅子舞，亦盡見兩人默契。

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元祖是非精

提到二人的「姊妹情」，又怎少得二人過往曾一同主持的《學是學非》。此節目在2013年首播，最初主持為黃心穎、李佳芯、梁嘉琪，在第22集起加入麥美恩，4人為元祖是非精。

同樣作為節目初代主持人（是非精）的Ali與Mayanne近年不時參演劇集，先後奪得飛躍進步女藝員獎項，Ali更憑《BB來了》新手媽媽唐恬兒一角榮登視后寶座，二人同樣是從「是非精」轉戰劇組而有突出表現的例子。

另外，兩位元祖級「是非精」梁嘉琪、黃心穎就在《學是學非》首播8年後各有發展。

同場加映：麥美恩專訪

「視后熱門」Ali進駐3千萬豪宅



向來相當有觀眾緣的Ali在2019年疑似因於網上言論被無綫雪藏，其後有傳《BB來了2》、《踩過界2》因而易角。

Ali一直都於社交網站分享生活近況、正能量語句，直至今年先後播出《殺手》、《愛美麗狂想曲》、《智能愛人》，同樣有不錯的收視，更因演出機械人阿寶被讚可愛、演技自然，被指大有機會再奪視后。

至於感情生活方面，Ali在今年3月時以「呢刻單身」來回應與陳炳銓的7年情，後來有傳被富豪「力追」、出動人造雪機製造浪漫，Ali已表示不是事實。近日有媒體指Ali由村屋搬往市值3千萬的千呎豪宅。

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麥美恩主持演戲雙線發展

選美出身的Mayanne被封綜藝女王，自入行開始都是主持綜藝節目、擔任大騷司儀為多，在《學是學非》當中「放下身段」，在節目中做實驗十分投入為觀眾大放歡樂而受關注。

Mayanne近年開始出演更重戲份的角色，包括《使徒行者3》的朱倩、《陀槍師姐2021》的古綺玲，以及《智能愛人》的古家儀，同樣都有搞笑元素。

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梁嘉琪約滿TVB

元祖是非精梁嘉琪於2020年3月約滿TVB，結束13年賓主關係。嘉琪與朋友開設網店售賣自家設計的半腰裙，密密進行網上直播推介產品。

經營網店、接拍廣告、出席活動之餘，她於今年2月重返電視圈，與梁榮忠、可宜、陳湛文一同擔任香港電台「港台電視31」節目《周末8點半》主持，又主持《關於早餐的一些事》、《創業聯盟Z世代》，有線出身的她都可謂「重返娘家」。

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黃心穎前途未明

自2019年4月「安心事件」後，黃心穎避走美國大半年後回港。TVB播出心穎的「存貨」《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》、《堅離地愛堅離地》，她也有在社交網站上載劇照宣傳。

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心穎前途未卜，有傳她與TVB仍有不少過8年的長約，又有指她放售啟德新盤天寰，比市價低一成、以1000萬元沽出，仍賺過百萬元。

「零工作」的她大多於Instagram上載玩狗相，又被拍得與RubberBand鼓手泥鯭穿情侶Tee放狗兼食午餐。

同場加映：李佳芯專訪