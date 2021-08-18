【重男輕女】媽媽欲將單位留給細仔結婚　女兒被迫讓房感不滿：從來只對我斤斤計較

▲ 媽媽欲將單位留給兒子，叫女兒把房間讓出，令女兒感不滿。

父母偏心會影響親子關係，一名港女日前在網上討論區「Dcard」發文，指媽媽執意將租住的公屋單位「傳」給兒子，叫她把房間讓出來，供弟弟婚後與老婆同住。港女聞言感不滿，認為媽媽重男輕女。

港女在文中指自己與家人同住公屋，媽媽欲將單位留給兒子婚後居住，叫她把房間讓出來。港女聽後感不滿，指媽媽一向重男輕女，只會對她斤斤計較，對弟弟則「無限包容」，

明明我都係佢10月懷胎生嘅，仔就係人，女就唔係人？

媽媽偏愛弟弟

她指媽媽平日經常情緒勒索，常提醒她對弟弟好一點，要重視手足之情。她憶起自小媽媽偏愛弟弟，中學時期她每星期獲得50元零用錢，弟弟則多10倍，令她感心酸。

帖文引來網民回應，不少網民同情她的遭遇，「明明男仔、女仔都係自己仔女，真係好唔明啲會重男輕女嘅父母到底咩心態」、「為下一代灌輸錯誤信息」、「你唔滿意咪搬出去」、「你更加要努力讀書工作，他朝發咗達記得叫佢住公屋嘅仔供養佢老人家」。

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責任編輯︰王明芳