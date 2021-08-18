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【拉闊音樂會】姜濤直率回應再惹MIRROR內訌？　阿Jer柳應廷嬲到要掟鞋

娛樂 11:40 2021/08/18

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姜濤直率回應再惹MIRROR內訌？阿Jer柳應廷嬲到要掟鞋。

將於9月27日假亞洲博覽館舉行、以「風火雷電」為主題的《拉闊音樂會》一推出即引起搶飛潮，演出的四位歌手包括MIRROR成員柳應廷（Jer）、姜濤，以及林家謙和Rapper Tyson Yoshi近日忙於宣傳，昨日推出了阿Jer的快問快答影片，盡顯他與姜濤之間的「兄弟情」。

繼早前林家謙與姜濤的快問快答二選一影片後，阿Jer的快問快答影片於昨日推出，喜歡跟觀眾互動的他，在開Show與出碟中選擇了前者，一萬人的Online演出與100名觀眾的實體Show，他還是還擇了後者：「有得同觀眾互動開心啲！」

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阿Jer一有疑難就馬上向好兄弟姜濤求救。（影片截圖）

阿Jer重視MIRROR

講到MIRROR的組合身份還是單飛出動，阿Jer還是喜歡以MIRROR為先，相對《調教你MIRROR》，他較為喜歡可以出國遊玩的《MIRROR GO》。

而阿Jer和全名柳應廷，他則比較喜歡自己的中文名字：「個柳字好靚。」

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阿Jer表情多多。（影片截圖）

當問到他會選擇「肥但靚仔，還是「Fit但樣衰」，阿Jer猶豫良久並向好兄弟求救：「好難揀呀姜濤，你會點揀呀？」

坐在對面的姜濤越講越細聲：「你係肥但樣衰…」生氣的阿Jer裝作想除鞋掉向姜濤，坐在中間的林家謙和Tyson Yoshi大笑，林家謙更笑謂：「好Hurt呀，我聽到！」最後阿Jer一臉自信地選擇：「肥但靚仔囉！」

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阿Jer作狀要除鞋掉姜濤。（影片截圖）

阿Jer寧願唔沖涼

在MIRROR中出名貪靚的阿Jer，被問到會選擇素顏還是化妝時，他表示相當難揀，但看穿他的姜濤又忍不住大笑，最後阿Jer選擇了素顏，想「食花生」的姜濤馬上命令：「落妝唔該！」

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林家謙聽到姜濤的勁Mean反應大笑出來。（影片截圖）

而在「一年唔沖涼」和「一年唔洗頭」中，阿Jer選擇了前者並解釋：「髮型方面唔靚，花姐（經理人黃慧君）會鬧我地。」

鏡頭外的花姐大叫：「唔沖涼我都會鬧架！」阿Jer大笑：「但唔沖涼唔會鬧，因為睇唔到。」

【MIRROR成員】跟柳應廷互爆錄音秘密　Edan呂爵安享受做諧星

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同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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