【東京奧運】恒地下午舉辦運動員嘉許頒獎禮　多名市民早上排隊取票

▲ 恒基地產今午（18日）3時舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮。（梁偉榮攝）

港隊在今屆東京奧運取得歷史性佳績，恒基地產今午（18日）3時舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮。主辦單位今早10時起免費派發60張門票，持票人士可於典禮結束後與運動員互動，不少市民一早已到現場等候取票。

恒基地產將向在今屆奧運會贏得金、銀、銅牌和所有打入8強的香港運動員頒發現金獎，以作表揚，總金額逾港幣1,930萬元。游泳代表何詩蓓；羽毛球代表謝影雪和鄧俊文；乒乓球代表李皓晴、杜凱琹與蘇慧音等運動員下午會出席頒獎典禮。

「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮

日期：8月18日（星期三）

時間：下午3時開始

地點：中環國際金融中心商場 中庭 (HK ifc mall 香港國際金融中心商場)

與運動員互動環節：約於下午4時15分舉行，門票於當日早上10時正開始於ifc mall中庭免費派發，名額限60個，先到先得，每人限領一張。

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記者：陳子謙