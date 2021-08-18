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【東京奧運】恒地下午舉辦運動員嘉許頒獎禮　多名市民早上排隊取票

社會 10:50 2021/08/18

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恒基地產今午（18日）3時舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮。（梁偉榮攝）

港隊在今屆東京奧運取得歷史性佳績，恒基地產今午（18日）3時舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮。主辦單位今早10時起免費派發60張門票，持票人士可於典禮結束後與運動員互動，不少市民一早已到現場等候取票。

恒基地產將向在今屆奧運會贏得金、銀、銅牌和所有打入8強的香港運動員頒發現金獎，以作表揚，總金額逾港幣1,930萬元。游泳代表何詩蓓；羽毛球代表謝影雪和鄧俊文；乒乓球代表李皓晴、杜凱琹與蘇慧音等運動員下午會出席頒獎典禮。

「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮

  • 日期：8月18日（星期三）
  • 時間：下午3時開始
  • 地點：中環國際金融中心商場 中庭 (HK ifc mall 香港國際金融中心商場)
  • 與運動員互動環節：約於下午4時15分舉行，門票於當日早上10時正開始於ifc mall中庭免費派發，名額限60個，先到先得，每人限領一張。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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