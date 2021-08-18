【新冠肺炎】38歲外傭染變種病毒　許樹昌料於檢疫酒店感染機會較大

▲ 政府專家顧問許樹昌教授。（資料圖片）

本月初從美國抵港、居於赤柱的38歲外傭日前確診，帶有變種病毒。政府專家顧問許樹昌表示，由於外傭抵港後較遲發病，相信她在酒店內受感染的機會較大；另指呼籲住客不要同時開門及開窗，否則或會造成短程的空氣傳播。

港府本周五起收緊抵港者檢疫措施，中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天。詳情即看：【下一頁】

38歲的外傭抵港後入住灣仔帝盛酒店，同一時間一對同由美國抵港的夫婦入住對面房間，其後亦確診，疑為外傭的感染源頭。許樹昌今早（18日）接受電台訪問，指外傭在抵埗第13日確診感染變種病毒，由於她在抵港後較遲發病，相信在檢疫酒店內受感染的機會很大。

他指出，由於涉事檢疫酒店走廊通風欠佳，而兩間房亦屬尾房，呼籲住客不要同時開門及開窗，否則有機會會造成短程的空氣傳播。

許樹昌又表示，本港目前的新冠疫苗接種率約為55%，仍未達到建立免疫屏障的水平，現階段難以大幅放寬社交距離措施。他又指，外國地區如新加坡及英國等的接種率已接近8成，當地會較少機會出現社區大爆發，且患者的病情較輕微，亦不會令醫療系統崩潰。

至於市民是否需要接種第三劑疫苗，許指出首先要接種的人士為免疫系統有問題的人士，而一般人暫無急切的需要，另正研究第三針使應同一技術平台的疫苗，還是混針效果會較好。

另外，他提到，中大由4月起，招募約700名已打兩針的人士進行研究，兩款疫苗各佔一半，發現兩個群組在接種後產生的T細胞水平相若，即有效預防染病後出現重症或死亡的風險。不過，他說當中有80名科興疫苗接種者的抗體水平偏低，料其預防有徵狀感染的效率低於6成。中大由今日起，會安排有關人士分批接種第三針科興或復必泰疫苗，了解抗體水平會否回升，預料最快10月下旬會有相關數據。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩