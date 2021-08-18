【MIRRORXERROR星蹤】姜糖清晨4點已霸位　姜濤Alton阿Dee再次攻陷尖沙咀【有片】

MIRROR成員姜濤、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（Dee）今日在尖沙咀出席「飲樂起勁見面會」活動，兩隊人氣組合的成員再次合體，大批鏡粉和404已一早集結現場，為偶像現身打氣。

何啟華粉絲「羊群會」的會長阿巾， 今早8點多已來到，她向TOPick稱：「為支持何啟華一哥！見到Dee哥我們不會辛苦。」

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粉絲清晨已霸位

被問鍾意阿Dee甚麼，身旁「羊群」已叫道：「三尖八角」，阿巾就稱：「是才華配型棍，他對fans很好，是暖男。」

之前生日羊群為阿Dee準備很多賀禮，阿巾感覺是：「對我是好感動，因為3年來從他們未冒起，到現在起了步，見到他有那麼多粉絲支持，感覺是好感動。」

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而Alton的「蛋白粉」K，更是清早7點已來到，她表示：「鍾意Alton一直好努力，好正面、好樂觀，平時講嘢又好叻，好欣賞他。」

至於已為媽媽級的姜糖「非洲」，更是凌晨4時已到會場霸靚位，笑言為見姜濤一點不辛苦。被問喜歡姜濤甚麼，她說太多了：「外貌都是其次，首要人品好，我們太欣賞他的為人，他好謙卑、勤力、認真，非常真誠、純品，雖然年紀比較輕，但非常有大將之風，思維其實比我們想像中成熟，應變能力令我們非常佩服。」

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讚姜濤有正能量

笑言生得出姜濤的她表示：「反過來姜濤的每一樣優點都令我重新反思自己人生，反思自己去到這一步能否如他一樣，卻自愧不如，在他身上提醒自己要進步，以及教我小朋友如何跟這偶像一同進步。」

非洲又指姜濤的音樂正能量可鼓勵港人，甚至可勉勵有情緒病的人，用其信息作出治癒。

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至於姜濤、Alton和阿Dee大約11時準時亮相，令全場粉絲尖叫。三人親民跟粉絲玩遊戲，跟大家玩成一片，極為親民。

記者：梁樂欣

同場加映：Edan專訪

姜濤專訪