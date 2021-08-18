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【學生會風波】港大4名學生涉宣揚恐怖主義被捕　警方指悼念動議美化恐怖主義

社會 12:24 2021/08/18

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李桂華。（黃傑偉攝）

港大學生會評議會早前通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，學生會之後公開道歉並撤回議案，幹事會及部分評議會成員請辭。警方國安處今日（18日）上門拘捕港大4名學生，警方國安處高級警司李桂華指，4人為港大學生會的幹事及評議會會員，均於7月7日會議上有發言，讚揚疑兇行為是「為香港犧牲」、形容他是義士、有勇氣，並在通過議案後在社交平台發布有關決定，涉違反《港區國安法》第27條宣揚恐怖主義的條文。

李桂華說，警方於7月16日手持法庭手令到港大學生會會址搜查出一批文件、閉路電視片段等，確認學生會評議會當日於會議上曾經默哀，並在發言時以褒獎形式形容刺警案疑兇為義士，令人咋舌。李桂華形容，該動議合理化、美化、光榮化恐怖主義及無差別襲擊，亦是鼓勵人做自殺式行為，與現今社會道德標準不符，又說評議會通過動議後，急不及待向公眾發放有關消息。

至於其他與會者會否亦干犯法例，李桂華說，國安處會接見當日出席會議的人士，了解他們在會議中的角色、投贊成票的原因。他又說，在七一刺警案中的悼念行動有機會招致支持、美化恐怖活動的可疑，希望民眾進行有關行動前要三思。

李桂華。（黃傑偉攝）

李桂華說，根據國安法第24條，通過暴力行為去意圖威迫政府或公眾以實現其政治主張屬恐怖活動，今次事件中就涉及讚揚、辯解及宣傳政治主張，屬宣揚恐怖主義。

對於學生會評議會曾宣布撤回議案及道歉，李桂華說會將關行動反映予法庭，但指出執法者的選擇不多，如果有人犯法就會處理，否則是瀆職。

他又表示，國安處正跟進七一刺警案，將會向死因庭交死因報告。

港大學生會評議會於7月7日的會議上，以30票贊成、2票棄權、0票反對通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，學生會之後公開道歉並撤回議案，幹事會及部分評議會成員請辭，港大之後宣布不承認學生會在校內角色，亦要求學生會遷離學生會綜合大樓。港大校務委員會其後決定，所有參與當日會議的學生，均禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大回覆傳媒查詢時則表示，案件正在調查中，不適宜評論。

4名港大學生涉宣揚恐怖主義，今日被警方拘捕。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴

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