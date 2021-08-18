【尚氣與十環幫傳奇】Marvel電影SHANG-CHI洛杉磯首映　陳法拉穿Armani Prive晚裝完勝【多圖】

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》映期一改再改，直至本周一正式在洛衫磯舉行首映。

一個新冠疫情打亂了不少電影的播放日期，Marvel的電影亦不例外，除了《黑寡婦》外，首次談及來自中國的超級英雄《尚氣與十環幫傳奇》映期一改再改，直至本周一再才正式在洛衫磯舉行首映，至於紅地毯的盛況，主角劉思慕打扮得官仔骨骨外，還有我們熟悉的陳法拉穿得最有睇頭。

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》剛在洛杉磯舉行首映。（圖片Shanhchi ig）

《尚氣與十環幫傳奇》自開拍以來，負面新聞多多，首先有人反對飾演尚氣的加拿大藉籍中國演員劉思慕不夠英俊，同時梁朝偉又老態盡現，再加上預告片似足典型荷里活B級亞洲片格局，實在令人擔憂，更有不少網民聲言《尚氣》是他們唯一不會看的Marvel旗下超級英雄電影。

至於真正的影評，還要看電影於在9月2日於香港上畫時的情況。不過，雖然影評暫時未知，但洛杉機首映時，當中要角出席所穿所戴就反映了他/她們的品味，唯一可惜的是我們熟悉的梁朝偉和楊紫瓊都沒有出席，可說是美中不足。

▲ 劉思慕穿上新加坡設計師Dzojchen的kimono外套，戴上Ben Baller的佛吊墜。（圖片法新社）

劉思慕（飾演尚氣）

有很多人得知《尚氣》由劉思慕飾演時感到不滿，認為他不夠英俊，但只要大家在Netflix看過由他主演的《金家便利店》，便會明白得到這位出生於黑龍江省哈爾濱市的他，自5歲移民加拿大後，熱愛演戲的他其實是很適合當上《尚氣》。首映當日他穿上來自新加坡設計師Dzojchen的真絲kimono外套，腳踏John Lobb皮鞋，是整個首映中打扮得最隆重和好看的男星。

▲ 陳法拉穿Armani Prive晚裝，戴上Harry Winston鑽飾。（圖片法新社）

陳法拉（飾演尚氣的母親）

作為陳法拉首次衝出公仔箱當上外國電影的要角，首影當然不容有失，她的行頭將同場一眾女星相比下去，包括穿上售價不菲的Armani Prive晚裝，戴上Harry Winston鑽飾。

▲ 在《奇異博士》中飾演法師王的Benedict Wong。（圖片法新社）

Benedict Wong（飾演法師王）

大家還記不記得他？他的名字叫Benedict Wong，在《奇異博士》中飾演法師王，當日他穿上forest green西裝、夏威夷恤衫配綠色絲絨褲，打扮九唔搭八，談不上時尚可言，不過，其實大家最有興趣的還是這位法師王為何會出現於尚氣劇中。

▲ 奧卡菲娜穿上Lanvin oversized tuxedo。（圖片法新社）

奧卡菲娜（飾演Katy）

於2019年金球獎獲得喜劇類最佳女主角的奧卡菲娜（Awkwafina），是尚氣中的女主角，首映時穿上Lanvin米白色的overszied tuxedo，一來tuxedo顏色不討好，二來oversized不易駕馭，在大眾眼光當然失色，但走中性服裝口味未嘗不是叫人多加注意的方法。

▲ 曾參加國內節目《快樂女聲》的張夢兒，穿上黑紫色晚裝。（圖片法新社）

張夢兒（飾演尚氣的姊姊）

張夢兒曾參加中國內地節目《快樂女聲》，不過中途退出，赴英國倫敦讀碩士課程，繼而接拍該片，穿上Alexandre Vauthier黑紫色晚裝，腳踏Jimmy Choo高踭鞋，顯然陳法拉技高一籌。

Dallas Liu（飾演Ruihua）

大家對Dallas Liu一定非常陌生，但最近他在美國走紅，因為接拍了一套名為《pen15》的校園劇，尚氣首映時穿上oversized孖襟西裝，筆者知道洛杉磯天氣炎熱，打扮以casual為主，但都不須西裝內穿一件看似是底衫的白背心。

記者：何偉雄