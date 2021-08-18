【精明消費】國泰及 OpenRice齊推全新餐飲電子消費體驗 「里數加現金」埋單每消費$ 4賺3里數
國泰與 OpenRice《開飯喇！》為一眾熱愛美食的「亞洲萬里通」及馬可孛羅會香港會員帶來一站式餐飲電子消費體驗。
點擊大圖了解如何連結OpenRice 會員賬戶和使用「里數加現金」方式埋單：
綁定信用卡賺盡里數
會員只需於國泰手機應用程式內，連結「亞洲萬里通」和 OpenRice 賬戶及綁定渣打國泰 Mastercard 信用卡或其他 Mastercard 或 Visa 信用卡，即可於夥伴餐廳結賬時，選擇以里數、現金或「里數加現金」組合付款。
會員於國泰夥伴餐廳消費，當中以現金支付的部分，可每消費港幣 4 元賺取 1 里數。使用渣打國泰 Mastercard 信用卡於星期五、六、日簽賬更可賺盡里數，即每消費港幣 4 元可賺取高達 3 里數！
首 50,000 名會員使用「里數加現金」方式付款，可賺取額外200里數。由8月18日至9月30日，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會員於指定夥伴餐廳享用環球美食，可賺雙倍里數。(會員需於國泰手機應用程式以「里數加現金」方式付款。)
全新國泰手機應用程式，除繼續涵蓋以往功能外，更增設更多精彩體驗。其中包括把「里數加現金」的付款方式，由網上預訂機票、於電子購物平台購物，擴展至於實體餐廳結賬。
更多有關國泰餐飲禮遇的詳情【按此】
國泰最新餐飲計劃：
全年適用
|賺取里數 (適用於現金支付部分)
|以里數支付賬單
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HKD4 =1 里數
不設最低消費，每單首 HKD10,000 可賺取里數
渣打國泰 Mastercard 信用卡持卡人：
星期五、六、日，於夥伴餐廳消費可賺 HKD4 = 3 里數*
OpenRice 訂座：
凡使用 OpenRice 訂座指定餐廳並按時出席，可賺取 25 里數
OpenRice 外賣自取：
凡使用 OpenRice 購買外賣自取滿 HKD400，可賺取 25 里數
*會員憑渣打國泰 Mastercard 信用卡付款，除可享基本餐飲類別之合資格簽賬獎賞（每港幣4元賺取1里數） 及餐膳里賞（每港幣4元賺取1里數）外，凡於星期五、六及日的餐飲簽賬更可獲額外獎賞（每港幣4元賺取1里數），即合共每港幣4元可賺取3里數的優惠。
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最低消費: HKD50
支付兌換率: 1,500 里數 = HKD50
馬可孛羅會會員
銀卡或以上：9 折
支付兌換率： 1,350 里數 = HKD50
渣打國泰 Mastercard 信用卡持卡人：
所有卡類別：9 折
支付兌換率:1,350 里數 = HKD50
詳情:【按此】
國泰最新餐飲計劃支持三種支付方法：
|付款平台
|賺取里數
|以里數抵消賬單
|支持的付款方式
|國泰手機應用程式
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|✓
|透過國泰手機應用程式支付： Mastercard 、Visa信用卡
|OpenRice 手機應用程式
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✓
（會員須於八月底，把 OpenRice App 升級至 5.16.0 版本）
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將第二階段推出
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透過 OpenRice Pay 支付：
|實體卡 / 電子錢包
|✓
|✕
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顯示「亞洲萬里通」或 OpenRice 會員二維碼：
同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁】
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責任編緝：張懿慧