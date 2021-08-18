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【精明消費】國泰及 OpenRice齊推全新餐飲電子消費體驗　「里數加現金」埋單每消費$ 4賺3里數

休閒消費 11:33 2021/08/18

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熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

國泰及 OpenRice《開飯喇！》推全新餐飲電子消費體驗。(圖片由國泰提供)

國泰與 OpenRice《開飯喇！》為一眾熱愛美食的「亞洲萬里通」及馬可孛羅會香港會員帶來一站式餐飲電子消費體驗。

點擊大圖了解如何連結OpenRice 會員賬戶和使用「里數加現金」方式埋單：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

綁定信用卡賺盡里數

會員只需於國泰手機應用程式內，連結「亞洲萬里通」和 OpenRice 賬戶及綁定渣打國泰 Mastercard 信用卡或其他 Mastercard 或 Visa 信用卡，即可於夥伴餐廳結賬時，選擇以里數、現金或「里數加現金」組合付款。

會員於國泰夥伴餐廳消費，當中以現金支付的部分，可每消費港幣 4 元賺取 1 里數。使用渣打國泰 Mastercard 信用卡於星期五、六、日簽賬更可賺盡里數，即每消費港幣 4 元可賺取高達 3 里數！

首 50,000 名會員使用「里數加現金」方式付款，可賺取額外200里數。由8月18日至9月30日，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會員於指定夥伴餐廳享用環球美食，可賺雙倍里數。(會員需於國泰手機應用程式以「里數加現金」方式付款。)

全新國泰手機應用程式，除繼續涵蓋以往功能外，更增設更多精彩體驗。其中包括把「里數加現金」的付款方式，由網上預訂機票、於電子購物平台購物，擴展至於實體餐廳結賬。

更多有關國泰餐飲禮遇的詳情【按此

國泰最新餐飲計劃：

全年適用

賺取里數 (適用於現金支付部分) 以里數支付賬單

HKD4 =1 里數

不設最低消費，每單首 HKD10,000 可賺取里數

渣打國泰 Mastercard 信用卡持卡人：

星期五、六、日，於夥伴餐廳消費可賺 HKD4 = 3 里數*

OpenRice 訂座：

凡使用 OpenRice 訂座指定餐廳並按時出席，可賺取 25 里數

OpenRice 外賣自取：

凡使用 OpenRice 購買外賣自取滿 HKD400，可賺取 25 里數

*會員憑渣打國泰 Mastercard 信用卡付款，除可享基本餐飲類別之合資格簽賬獎賞（每港幣4元賺取1里數） 及餐膳里賞（每港幣4元賺取1里數）外，凡於星期五、六及日的餐飲簽賬更可獲額外獎賞（每港幣4元賺取1里數），即合共每港幣4元可賺取3里數的優惠。

最低消費: HKD50

支付兌換率: 1,500 里數 = HKD50

馬可孛羅會會員

銀卡或以上：9 折

支付兌換率： 1,350 里數 = HKD50

渣打國泰 Mastercard 信用卡持卡人：

所有卡類別：9 折

支付兌換率:1,350 里數 = HKD50

詳情:【按此

國泰最新餐飲計劃支持三種支付方法：

付款平台 賺取里數 以里數抵消賬單 支持的付款方式
國泰手機應用程式  ✓  ✓ 透過國泰手機應用程式支付： Mastercard 、Visa信用卡
OpenRice 手機應用程式

 ✓

（會員須於八月底，把 OpenRice App 升級至 5.16.0 版本）

將第二階段推出

 

透過 OpenRice Pay 支付：

  • Mastercard 
  • Visa 信用卡 
  • AlipayHK 
  • BoC Pay 
  • 恆生 Cash Dollars 
  • Apple Pay / Google Pay
實體卡 / 電子錢包  ✓

顯示「亞洲萬里通」或 OpenRice 會員二維碼：

  • Mastercard 
  •  Visa 信用卡  
  • AlipayHK

同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編緝：張懿慧

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