【MIRROR成員】Anson Lo代言雅蘭床褥限時$1,500折扣回贈　銀離子抗菌面布疫下安心睡眠

有「教主」之稱的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），近日為 Airland 雅蘭擔任宣傳大使，「率先試瞓」體驗最新推出的兩款全新系列床褥 – Airland Deluxe 系列 Morpheus 及Airland Millennial 系列 URBAN，因應身體曲線，貼合不同睡眠需要，打造個人專屬睡眠節奏。現時專門店更推出限定優惠，送上現金回贈高達$1500！

▲ Anson Lo「率先試瞓」及擔任雅蘭宣傳大使，體驗兩款新床褥因應身體曲線，貼合不同睡眠需要，打造個人專屬睡眠節奏。

全新 Airland Deluxe 系列 - Morpheus，特別選用比利時 Bekaert (貝卡特) AG+ 銀離子抗菌面布，經測試證實有效抗菌達99%*，具有抗菌防臭功能，觸感親膚柔軟，舒適透氣，締造安心潔淨睡眠環境。再配合多重紓壓墊層及高回彈承托系統，讓您無憂享受媲美星級酒店的奢華舒適感！(定價： HK$7,060 – HK$14,160 折實價： HK$4,648 – HK$9,828)

▲ 8月開始，為配合市民使用電子消費券，Airland 雅蘭專門店推出多個限時折扣及現金回贈優惠，額外尊享消費券優惠回贈更高達$1,500。

全新Airland Millennial 系列 URBAN 床褥選用雙層彈簧設計，底層獨立袋裝彈簧，貼合身軀不同部位，提供貼服均勻的承托力，像一名專業舞者，柔韌、彈性與力量兼具，提供最舒適的享受。(將於8月底開始發售)

除了以上兩款床褥外，雅蘭亦推出了3款全新Sleep Fit 抗菌記憶綿枕，配合不同睡眠習慣，完美承托頭部及頸椎，助用家舒適入眠。枕頭面布採用比利時Bekaert Deslee布料，達到歐洲 OEKO-TEX®安全標準，不含對人體有害物質，嬰幼兒適用。(定價： HK$999 優惠價： HK$599)

▲ 顧客可到全線任何一間雅蘭專門店同時體驗 Airland 雅蘭全新床褥及枕頭，並享用消費券優惠。

顧客可到全線任何一間雅蘭專門店同時體驗 Airland 雅蘭全新床褥及枕頭，另外，8月開始，Airland 雅蘭專門店推出多個限時折扣及現金回贈優惠，顧客如以用電子消費券購買雅蘭產品，可享額外消費券優惠回贈高達HK$1,500。客戶更可先下訂金，再以消費券找尾數！

記者：曾嘉善