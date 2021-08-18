【道路交通】道路交通修訂規例周五刊憲　容許小巴司機車門作緊急出口

▲ 道路交通修訂規例周五刊憲。（資料圖片）

《2021年道路交通（車輛構造及保養）（修訂）規例》將於本周五（20日）刊憲。修訂規例旨在容許小型巴士（在設有至少一個緊急窗口及至少一個逃生艙口的前提下）以司機車門作為緊急出口。

本港現行法例只接受以緊急門作為小巴逃生出口的唯一設計，然而隨著汽車行業的科技發展，部分司法管轄區已容許小巴採用緊急門以外的逃生出口設計，包括司機門、緊急窗口及逃生艙口。



運輸署早前就小巴緊急出口進行顧問研究，其結論是小巴使用上述不同類型的逃生出口，在緊急情況下同樣能保障乘客的安全。署方發言人指，有關規例令車輛設計更具彈性，製造商亦弄採用其他適用於小巴的逃生出口設計，以迎合香港市場，亦有利本港引入更多小巴型號，運輸業界將有更多選擇。



修訂規例將於下周三（25日）提交立法會，進行先訂立後審議的程序。如修訂規例獲立法會通過，新規例將於今年10月15日生效。署方指會與業界緊密合作，發出相關指引，並舉辦簡介會，以確保新規定順利落實。

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責任編輯：郭詩詩