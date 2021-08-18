【2021中秋節】8度海逸酒店中秋盆菜慶團圓　網上預訂最高可享82折【內附連結】

▲ 8度海逸酒店今年推出中秋盆菜，提供4人、6人及8人分量。(酒店提供)

中秋節將至，8度海逸酒店推出全新的節慶盆菜，提供4、6及8人分量，以酒店eShop訂購，更可最高享82折優惠。

盆菜的用料十分豐富，選用原隻磯燒鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達16款材料。

酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式，他認為製作品質好的盤菜，單靠用上等食材並不足夠，而是要令食材發揮至最佳水平，再研究它們的口感及味道配搭。

以蠔為例，楊師傅便選用沙井蠔，並非大家較熟悉的生曬蠔豉，原因是這款蠔來貨的時候還是半乾濕，可以逐隻煎香再放入盤菜；若選用已經曬成的蠔豉，再經過烹煮，一來蠔會縮得很細，二來質感太實，味道便會大打折扣。

另外，他亦棄用罐頭鮑魚而用磯燒鮑魚，也是同樣道理。海鮮熟成後的『收水』程度不但決定了食客對盆菜的觀感，還會影響口感。他希望食客吃得到食材鮮味之餘，還有幾分爽口的感覺。

坊間大部分盆菜都選用扣肉，只需要原條炸熟再切塊即可。不過，楊師傳則希望大家吃得較健康，因此花功夫自製燒腩仔。使用荷蘭挑骨腩，首先用秘方醃製一天，待其入味後再放入焗爐烤焗，以高溫把腩肉的油分迫出，豬油分量之多，甚至以兩、三滿盤計。因此客人嘗到的燒腩仔雖然面帶油花，吃下去卻不會過膩，多嘗幾塊也不會有罪惡感。

此外，盆菜的鵝掌會先用金華火腿及高湯大火炆煮，然後熄火焗一段時間，令其帶有金華火腿的香氣，每口盡是膠質。

值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁，這款秘製醬汁由鮑魚、金華火腿等矜貴食材，佐以老雞、腩排、雞腳等熬製8小時而成。醬汁採用獨立包裝，客人如有需要，可按口味酌量加水。

酒店現在推出優惠，於酒店eShop預訂可享高達82折，4人原價1,088元，優惠價893元、6人原價1,488元、優惠價1,221元、8人原價1988元、優惠價1,631元。

查詢：2126 1960

記者：招美寶