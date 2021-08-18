【東京殘奧】阿富汗女性花20年獲參與體育權利　塔利班掌權選手退出殘奧只差一程飛機創歷史

▲ 塔利班掌權後，兩名阿富汗選手被逼退出殘奧。

參與奧運是不少運動員的夢想，對殘疾運動員亦然。不過，阿富汗近日政局不穩，塔利班掌權後，攻陷首都喀布爾，機場被逼關閉，大批人民無法逃離。原定於本周二（17日）飛抵日本的兩名殘奧運動員亦遭波及，滯留當地，被逼退出期待已久的東京殘奧會，夢想破滅。

▲ 自塔利班接管喀布爾後，不少阿富汗人民前往機場，爭相逃離自己的國家。（影片截圖）

今屆殘奧會將於8月24日開始，原本代表阿富汗出戰東京殘疾人奧運會的兩位運動員，分別是23歲跆拳道女選手Zakia Khudadadi和24歲田徑擲鐵餅男選手Hossain Rasouli，據BBC報道，阿富汗殘奧代表團團長Arian Sadiqi表示，自塔利班接管喀布爾後，一切變得混亂，他的心也在顫抖。由於局勢隨即變得非常混亂，「相信除了軍事基地外，沒有進出阿富汗的商業航班」，故此「別無選擇，只能退出殘奧會」。

據殘奧會網站資料，跆拳道女將Zakia Khudadadi為首位次代表該國出戰殘奧的女性。在塔利班掌權前，天生殘疾的她曾受訪表示，得知可參與殘奧會時感到激動，同時亦擔心自己沒充足時間備戰。她表示，之前目睹運動員為阿富汗贏得獎牌後，並獲家人支持，令她決心投入跆拳道。未來雖是不確定的，但她想成為別人的榜樣。她表示：

我只想和世界各地的運動員一起在那裡，盡我所能。這是一個展示我能力的機會，能與所有運動員站在同一舞台，將感到非常自豪。

另一名選手為田徑運動員Hussain Rasouli，首度出戰殘奧的他因地雷爆炸而失去左前臂。他表示：

參加東京殘奧是我的夢想，我想為國家贏得獎牌。我知道世界各地的殘疾運動員會做好一切準備，但我也會盡最大努力為自己爭取好成績。

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對於阿富汗的女性而言，參與殘奧之路更是困難重重。阿富汗殘奧代表團長Arian Sadiqi表示，奧運及殘奧對阿富汗人而言十分重要。他指出:

阿富汗的女性花了20年時間才走出來，獲得權力，上學、上大學、上班並參與體育活動。

他續指，本來打算用Zakia Khudadadi作其他女運動員的榜樣，特別是殘疾運動員，「在阿富汗的殘疾運動中，如果她能做到，你也可以做到，可鼓勵更多參加者。」然而，目前政局扭轉一切，Arian Sadiqi說事情並無發生，20年後又回到了原點,「如果你是一名殘奧運動員和女性，你需要克服很多障礙。」他直言：「現在我只能想像到他們的世界再次破碎，我再也看不到希望。」

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責任編輯：羅嘉欣