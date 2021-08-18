【新冠肺炎】曾祈殷憂機場員工引發其他個案　直指機管局責無旁貸員工應隔日一檢

▲ 曾祈殷憂機場員工引發其他個案，直指機管局責無旁貸倡員工隔日一檢。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎本地零感染斷纜，47歲機場貴賓室女員工確診Delta變種病毒，暫未知感染源頭。詳情請見【下一頁】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷估計患者於工作地方受感染機會大，惟憂引發其他個案，稍後仍要進行大量流行病學調查；又建議更新機場相關的感染控制指引，如要求機場員工加密檢測，隔日或每日檢測是事在必行。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早接受電台節目訪問時表示，該名染疫女員工最大可能於工作地方受感染，又認為稍後需進行大量流行病學調查，包括安排患者的同事密集檢測，了解病毒有否進一步擴散，亦要與以往的確診個案比較基因排序，嘗試判斷感染源頭。

他亦憂慮，是次個案會引致大型爆發，指一般旅客於貴賓室逗留的時間會比較長，有機會交叉感染，建議更新機場相關的感染控制指引，例如要求機場員工加密檢測，形容隔日或每日檢測是事在必行，又或要求轉機旅客都需要核酸檢測；直言機管局責無旁貸，需檢視員工是否已接種兩劑疫苗，否則便要調配工種。

對於早前美國返港外傭個案懷疑在指定酒店內經空氣傳播而受感染，曾祈殷認為指定酒店應嚴格執行防疫措施，包括確保換氣過濾足夠。他又認為，隨著Delta變種病毒的風險對社區不斷轉變，疫苗保護亦有所影響，當局適時更改檢疫措施亦未嘗不是好對策。

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責任編輯：陳正怡