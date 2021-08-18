【媽媽的神奇小子】演少年蘇樺偉表現令人驚豔　馮皓揚自細勤做運動磨練意志

▲ 馮皓揚在《媽媽的神奇小子》演少年蘇樺偉。

由吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》，上映以來口碑及票房不俗。電影以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事改編，除演成年版蘇樺偉的梁仲恆被讚演技外，飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚同樣出色。

《媽媽的神奇小子》戲內其中一幕，講少年蘇樺偉由美國致電回港給蘇媽的一幕，演出令觀眾動容。

這位令人眼前一亮的演員為16歲的馮皓揚，他早前於IG分享拍攝花絮，當中他受訪時感激張繼聰的指點，助他成功入戲。同時，他平時喜愛運動，靠游水磨練出鬥志。

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▲ 馮皓揚感謝吳君如給予演出機會。（取自Facebook）

君如鼓勵後輩

演少年蘇樺偉的馮皓揚獲觀眾讚賞，當中其說話語氣、肢體動作令人印象深刻，梁詠琪、鄭中基太太余思敏也直言被他的內心戲深深感動。

馮皓揚於個人IG分享早前出席電影活動的照片，當中他更撰文分享拍攝該片感受。

該片於兩年前拍攝，當時馮皓揚只得14歲，他感謝監製吳君如媽跟導演給予機會，演繹一個富挑戰性的角色，寫道：「記得由當初第一次見到君如媽我怕怕醜醜,就特登請我食左個漢堡包+薯條（到而家都記得好好味），到後黎喺感情戲上面教導我,激勵我係成為「好演員」嘅開始，多謝阿媽！」

▲ 拍攝前馮皓揚未能投放情緒。（影片截圖）

不停看蘇樺偉受訪片

另外，他又感謝導演跟梁仲恆的照顧和指點：「其實每一次見到你哋我都有細細聲咁樣講thank you，但係都唔足以表達我嘅感激。最後,仲有一班拍攝團隊同埋演員們，多謝每一位期間對我嘅包容同埋照顧,整個拍攝過程，大家一team人一條心，去拍好每一場戲，先可以將蘇樺偉勵志嘅故事講到畀香港人聽。」

為演繹少年版蘇樺偉，馮皓揚付出不少努力，為學習對方的肢體動作，於返學或補習前也對鏡練習，另外更不停看蘇樺偉奪金後的訪問來參考。

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靠想念媽媽入戲

該片其中一幕戲講述蘇樺偉離開父母，遠赴美國阿特蘭大殘奧運動會進行特訓，馮皓揚要邊流淚邊表達對蘇媽的思念，但又要維持著患有痙攣的說話方式，他於訪問中表示靠著想念遠方的媽媽，才能成功入戲。

馮皓揚說：「回想自己來港拍戲這麼多天，都沒有聯繫媽媽，加上想起平時對媽媽做的衰嘢，會內疚。」

▲ 14歲時的馮皓揚。（取自Facebook）

張繼聰悉心指導

另外，他感激演蘇樺偉教練的張繼聰提點，在旁指導，令他懂得釋放情緒：「多謝聰哥教我，他跟我說蘇樺偉自細由媽媽照顧，第一次這麼久見不到媽媽，會好掛住。多謝大家給我的意見，令我演繹蘇樺偉時更有信心。」

至於阿聰跟皓揚說了什麼？他說：「我說知不知會搞到大家冇飯食？哈哈！其實都是給予他一些相像畫面，引導他墮入情緒深淵，之後他都好快投入到。我也看都眼濕濕，好有生命力。」之後他不忘搞笑道：「第一次拍戲做到咁樣嘅…咁你玩晒啦之後，睇住細佬啊。」

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積極參加課外活動

現年16歲的馮皓揚曾讀小童星訓練學院，除拍過政府宣傳片及香港國際7人欖球廣告外，2019年於電影《入鐵籠》演馬志威童年，另外亦參與拍攝ViuTV兒童節目。

現時就讀中學的他個性好動，喜愛游水、打籃球、跳舞、越野及武術等運動。習泳近6、7年的他認為透過這運動訓練，可磨練到個人意志力，更曾說：「我會要求做每樣事情的時候，都要花心機、認真去做。」

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