【家庭難題】育有兩女在職單親爸獨力照顧感吃力　家人勸辭職領綜援

▲ 一名女網民指其男友為在職單親爸，如要獨力照顧兩女會很吃力，因此家人勸他辭職申領綜援。

在職單親父母要獨力照顧子女並不容易，更何況是有特殊需要的孩子。一名女網民分享，指其男朋友為單親爸爸，與前妻育有兩女。最近前妻將女兒交由男方照顧，但由於單親爸的家人不能幫忙湊小朋友，所以勸他辭去全職申領綜援，女網民為此感到煩惱。

大女有學習障礙和過度活躍症

該名女網民最近在「香港討論區」發帖，分享其男朋友是單親爸爸，原本兩個女兒都是與媽媽同住，不過由於大女有學習障礙和輕微過度活躍症，經常欺負妹妹，所以其後兩人決定將細女交由單親爸照顧。

然而，女網民指最近前妻「連大女都唔想湊，想兩個推哂俾爸爸湊」，而單親爸平日要上班，女兒都是由嫲嫲幫忙接放學。不過最近老人家身體開始轉差，更要植入心臟起搏器，體力上不適宜再照顧兩個小朋友。

家人便向單親爸提出，認為他應該辭去工作申領綜援以照顧女兒。不過女網民對此感到反感，遂向網民詢問意見：

我其實好抗拒有手有腳嘅人去拎綜援，我而家應該點算好？

網民勸分手

帖文一出引來網民熱烈回應，基於男方的複雜關係，不少人勸女網民應與單親爸分手，「個男人自己都未搞得掂，更加唔好講俾到幸福你」、「同佢一齊真係唔會有好結果」。

另外亦有網民建議，單親爸應尋求社工協助，了解現時有何社區支援能減輕負擔，以及處理大女的問題。而如果經濟狀況許可，可以考慮聘請外傭幫助照顧小朋友和老人家。點擊查看更多網民留言：

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女網民其後回覆，表示男朋友已決定不會申領綜援，「覺得自己有手有腳都唔會拎」。

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責任編輯：王明芳