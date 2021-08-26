癌症非絕症！ 中醫及早介入調理增癌症治療成效

癌症非絕症！過往普羅大眾皆深信癌症是不治之症，一旦不幸罹患癌症，病人第一時間會聯想到「死亡率」、「死期」，一開口就會問西醫：「醫生，請問我還可以活多久？」但癌症真的是絕症嗎？不一定！現時中西醫治療癌症、調理患者體質已日新月異，不但能提高患者的存活期，同時能減低復發率，癌病已不再是無藥可治的絕症。

醫者非上帝 無權判定病人生死

「病人常說『時日無多』，說西醫判定他僅餘兩三個月壽命，但我們只是醫生，不是上帝，人的生命長度不是由我們決定，我們不應隨便就判病人死刑。」已逾20年行醫經驗的德善堂註冊中醫師張琛，期望藉中醫力量，助癌症病人在中醫藥的調理及支援下，全面增強應對頑疾所需的體質及信心，並推動中醫成為癌症治療及調理的重要一員。

張琛醫師坦言，因應癌症治療的複雜及系統性，由確診至治療同樣需要病理診斷、腫瘤內外科等多方專家介入，並運用超聲波及磁力共振等醫療設備，辨識癌症期數及最佳治療方法；而大部分中醫診所均沒有現代檢測設備，以致未能進入癌症治療的核心，或因而令人覺得中醫治療癌症及調理病人體質不夠科學。

然而，張醫師指，要令病人相信中醫，首先中醫要有自覺、要進步，不能單憑感覺為病人進行治療，必須要相信數據、相信科學，因此她鼓勵癌症病人除了透過中醫治療外，也應定期進行檢查，令整個治療更具系統性；病人也不能單憑西醫的隻字片言便假定自己命不久，而就此放棄治療。

▲ 張琛醫師直言，中醫治療有助肝癌患者保本護肝及增強免疫功能，增加抗癌資本。

「中醫能幫助病人強化免疫功能及體質，在癌症治療各個階段均能發揮其獨特功效。」張琛醫師進一步闡釋，當病人開始進入整合治療時，中醫會先從保本扶正、提升抵抗力着手，使他們為完成整個療程作好準備；在治療期間，如超聲波、熱能、電療等，對內臟亦可能造成損傷，中醫可為其補肝，助肝酵素回復正常，手術後亦能加快癒合。此外，不少中晚期患者會服用標靶藥，臨床顯示加入中醫藥助癌症病人調理體質，有望提升藥物的成效，延長存活期。

張醫師對多種癌症的治療素有研究，近年更專攻肝癌的治療。她認為，針對多由肝硬化及乙型肝炎而來的肝癌， 其複雜成因與酗酒、吸煙、壓力、鬱結等後天因素關係密切，正適合中醫採用針藥並施的療法，為病人在不同治療階段，以中醫藥為癌症病人調理因化療、電療等療程或病症引起的副作用及疼痛。

設五年計劃 助降復發機會

肝癌的復發率甚高，手術後兩至三年更是高危期，張琛醫師引述自身治療經驗稱，她會為康復病人制訂五年計劃，採用最低劑量的中藥，配合戒酒、早睡、避免進食高糖及醃製類食物等健康生活習慣，達致護肝及補肝的目標，冀陪伴他們跨越一個又一個的五年。

她一再強調，有不少肝癌晚期患者，或會從西醫口中聽到自己「時日無多」之說。但她一直信守「醫者父母心」，從不會作出類似的揣測，因從中醫角度，癌症與鬱結及壓力有莫大關係，若病人能積極應對病情，加上採用適當的中醫療法，很大程度能提升肝功能及減低癌細胞的活躍程度，故在她行醫期間，曾見證不少「奇蹟」發生在病人身上。

帶瘤延年 攜病人共創「奇蹟」

「印象較深是一位罹患轉移性肝癌的60多歲長者，曾於多年前切除半邊肝，惟此時卻發現第二個器官也有腫瘤，西醫估計只餘兩個半月壽命，家人傷痛不已。」張醫師憶述，她向患者表明醫師不是上帝或佛祖，不可能預知其生命最長有多少，只會竭盡所能為他提供最合適而副作用最少的治療，使他獲得最大利益，而他只需做到一點，就是保持信心及樂觀心態。

▲ 對紓緩肝癌患者的痛楚，張琛醫師指針灸的功效甚佳。

張琛醫師補充，這位患者在治療後能保持精神充沛，並不時與家人周遊列國，留下很多美好回憶。「這些時有出現的『奇蹟』，是由病人、家人及醫師共同促成，中醫一貫對任何患者和病症也絕不放棄，更倡導帶瘤延年的觀念，深信只要癌症病人仍然在生，就必須盡最大努力，用中醫藥、針灸調理癌症病人體質

幫助他們有尊嚴、有希望地生存下去。 」

正因中醫在癌症治療的任何階段皆可作出貢獻，作為本港革新中醫治療及專業化的先驅，張醫師認為「中醫加入癌症治療團隊屬大勢所趨，惟中醫藥治療亦講求時機，愈早介入成效愈大，舉一個例，若中醫能及早為癌症病人調理體質、固本培元，其康復路上定能事半功倍，從此揮別絕症。」

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（Info: 德善堂中醫）