【強制檢疫】港府周五起收緊抵港檢疫安排　指定酒店稱個別酒店或未可延長抵港客房間預訂

▲ 港府周五起收緊抵港檢疫安排。（經濟日報資料圖片）

港府周五起收緊抵港人士檢疫檢測要求，中風險地區來港人士，即使已接種疫苗及帶有抗體，不能再縮短酒店檢疫期至7天，均亦需於酒店強制檢疫14日。有指定檢疫酒店認為新安排下，入住率較高的酒店未必能延長房間預訂，對個別酒店影響較大，而當局亦無聯絡他們商討賠償安排，已向酒店業主聯會反映有關情況。

九龍維景酒店總經理廖惠民接受港台節目訪問時稱，不少旅客爭取更改機票及酒店預訂，希望趕於措施生效前抵港；就調升至高風險的15個地區，相關非港人旅客已預約經已取消，而來自中風險地區需延長檢疫期的客人，則需要延長酒店訂房，惟入住率較高的酒店未必能延長預訂，對個別酒店影響較大。

廖惠民直言，當局沒有聯絡他們商討賠償安排，已向酒店業主聯會反映有關情況。

就有美國抵港外傭疑於酒店檢疫期間確診，廖惠民表示，客人入住酒店時需要簽署承諾書，每間房的窗前亦貼有提示，開門須先關窗，惟亦只能靠客人自律，酒店員工不能入房間檢查；又指有監測房間換氣量，每層走廊已按當局要求加裝空氣清新機。

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責任編輯：陳正怡