  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢疫】港府周五起收緊抵港檢疫安排　指定酒店稱個別酒店或未可延長抵港客房間預訂

社會 12:27 2021/08/18

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

港府周五起收緊抵港檢疫安排。（經濟日報資料圖片）

港府周五起收緊抵港人士檢疫檢測要求，中風險地區來港人士，即使已接種疫苗及帶有抗體，不能再縮短酒店檢疫期至7天，均亦需於酒店強制檢疫14日。有指定檢疫酒店認為新安排下，入住率較高的酒店未必能延長房間預訂，對個別酒店影響較大，而當局亦無聯絡他們商討賠償安排，已向酒店業主聯會反映有關情況。

九龍維景酒店總經理廖惠民接受港台節目訪問時稱，不少旅客爭取更改機票及酒店預訂，希望趕於措施生效前抵港；就調升至高風險的15個地區，相關非港人旅客已預約經已取消，而來自中風險地區需延長檢疫期的客人，則需要延長酒店訂房，惟入住率較高的酒店未必能延長預訂，對個別酒店影響較大。

廖惠民直言，當局沒有聯絡他們商討賠償安排，已向酒店業主聯會反映有關情況。

就有美國抵港外傭疑於酒店檢疫期間確診，廖惠民表示，客人入住酒店時需要簽署承諾書，每間房的窗前亦貼有提示，開門須先關窗，惟亦只能靠客人自律，酒店員工不能入房間檢查；又指有監測房間換氣量，每層走廊已按當局要求加裝空氣清新機。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天
22:45 2021/08/17
【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天
【檢疫措施】林鄭月娥表示將公布收緊防疫措施　不以抗體測試結果縮短檢疫期
10:51 2021/08/17
【檢疫措施】林鄭月娥表示將公布收緊防疫措施　不以抗體測試結果縮短檢疫期
【酒店檢疫】灣仔帝盛酒店檢疫人士開門採樣時疑播毒　當局研其他方式代替身份證核實身份
17:12 2021/08/17
【酒店檢疫】灣仔帝盛酒店檢疫人士開門採樣時疑播毒　當局研其他方式代替身份證核實身份

你可能感興趣

【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天
22:45 2021/08/17
【外防輸入】港府本周五起收緊抵港者檢疫措施　中風險地區打齊疫苗來港須檢疫14天
【檢疫措施】林鄭月娥表示將公布收緊防疫措施　不以抗體測試結果縮短檢疫期
10:51 2021/08/17
【檢疫措施】林鄭月娥表示將公布收緊防疫措施　不以抗體測試結果縮短檢疫期
【酒店檢疫】灣仔帝盛酒店檢疫人士開門採樣時疑播毒　當局研其他方式代替身份證核實身份
17:12 2021/08/17
【酒店檢疫】灣仔帝盛酒店檢疫人士開門採樣時疑播毒　當局研其他方式代替身份證核實身份
酒店 機票 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗

最高瀏覽

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
13:19 2021/08/17
【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事
11:24 2021/08/17
【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事