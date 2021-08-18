【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮

▲ 《梅艷芳》公布正式演員名單。

一代天后梅艷芳逝世18年，電影公司今年將上映《梅艷芳》紀念梅姐，並落實於11月上畫。可是早前網上誤傳出演員名單，當中提及曾志偉會扮演羅文、吳若希演何韻詩等，造成觀眾誤會，故電影公司今日正式公布《梅艷芳》全片演員真實名單。

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劉俊謙演張國榮

《梅艷芳》電影早前已發布了官方預告及宣傳片，當中已知的是名模王丹妮會演梅艷芳，古天樂演梅姐恩師劉培基，劉俊謙則演張國榮。

出品《梅艷芳》的安樂影片，今日全面公佈演出陣容，除了新人王丹妮演一代舞台王者梅艷芳外，並有雙影帝古天樂、林家棟坐陣，兩人分別飾演梅姐形象設計兼恩師Eddie和華星唱片公司總經理蘇生。

▲ 王丹妮飾演梅艷芳。

楊千嬅古天樂再重逢

而梅姐生命中兩位重要人物哥哥張國榮和親姊梅愛芳，則分別由劉俊謙、廖子妤扮演。此外，還有飾演華星唱片公司唱片部經理Florence的楊千嬅及飾演梅姐情人Ben的楊祐寧等。

《梅艷芳》以一代天后梅姐的傳記一生為藍本，由梅艷芳童年講到她離世一刻，因此故事背景包括80年代至2000年初，也有講及娛樂圈的事迹。

而電影今日亦發放全新預告，結集了眾演員對梅姐的話語，道出對梅姐的珍重和欣賞，希望梅姐的精神能藉著此電影傳承下來。

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