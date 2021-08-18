【生命鬥士】感染諾如病毒及難辨梭菌致腹瀉　信信消瘦仍撐起精神展笑面

▲ 信信感染諾如病毒及難辨梭菌致腹瀉，消瘦了不少，可幸有精神。

男童「信信」在今年2月初進行器官移植手術，至今逾6個月仍留院中。媽媽近日發放信信最新消息，兒子不適出現屙嘔，成因是感染兩種病毒，包括「諾如病毒」和「難辨梭菌」，信信因而消瘦。

▲ 信信咬腳仔，好鬼馬！（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

感染兩種病毒致屙嘔

本港男童信信現時約1歲半，他是25周出世的早產BB，在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，他在2月1日接受換肝手術之後，至今約6個月，現時仍留院中。媽媽在Facebook專頁「救救小心 – 肝」發帖分享兒子的近況，信信近日出現嚴重的腹瀉，需要插尿喉，以查看排尿狀況，媽媽感到兒子換肝後要面對新挑戰。於17日（周二），媽媽發帖表示探望兒子時，醫生告知信信同時有兩種病毒，包括「諾如病毒」和「難辨梭菌」。

兩種都係好屙得嘅病毒，今次慘慘豬喇有排屙！睇見你屙到瘦咗成個圈真係肉赤，可憐嘅寶寶。

現階段家人希望信信完成14天抗生素，可幫助清走難辨梭菌，至於諾如病毒就需要等兒子屙清為止。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據衛生署資料，諾如病毒以往又常被稱為諾沃克類病毒，常引致急性腸胃炎，可從接觸被感染的人、飲食受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染，病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒等。而難辨梭菌又可稱艱難梭菌等，受感染者會出現腹瀉、發燒和大便出血等。

扭計不讓媽媽行開

信信媽媽提及醫生指出近期有很多小朋友肚屙，不只信信出現此情況。此外，有護士不適，或不排除信信住院的那一層有小型爆發。醫護吩咐他們每次接觸小朋友前都要清潔好雙手及著防護衣，換完尿片都要徹底清潔雙手，回家立即換衫沖涼，以免傳播給家人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

信信因為腸胃問題消瘦，近數天扭計不讓媽媽行開一步，但媽媽甘願承受甜蜜的負擔，只希望兒子盡快康復，不要讓家人、所有關心信信愛的人、姑娘和醫生擔心太久，要加油快快好起來。

琴日見到你雖然瘦咗成個圈，但幸好你會笑了，會尖叫了，仲會玩腳仔，這都是能讓媽媽再一次感到安心的表現，感謝你用好表現令媽媽得到安心。

同場加映︰批評對方父母是夫婦爭吵大忌 鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰顏紫燕