【教養難題】放養3歲兒子拒報N班　港媽嘆未遇同路人︰小朋友應有愉快童年

▲ 有港媽放養3歲兒子，拒絕為他報讀N班，卻慨嘆身邊沒有同路人。

現在不少小朋友都有入讀學前班、N班，在群體生活中學習自理及與人相處。有港媽在社交媒體投稿，分享自己以放養方式教育3歲兒子，為了讓他過一個愉快的童年，拒絕為他報讀N班，卻慨嘆身邊沒有同路的家長。眼見朋友的子女入讀名校，亦令她對自己的教養方式有所動搖。

朋友子女入名校動搖想法

該名自稱「牧羊人阿媽」的網民於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示兒子今年3歲，她與丈夫均認同小朋友應該有愉快的童年，因此謝絕一切N班、學前班，由他開開心心就夠。她過去看到有關「生仔要贏在射精前」、周末車輪式地帶小孩上補習班等新聞，有感只是個別的誇張個案，可是隨著兒子長大，她沒遇到想法相近的父母，卻發現︰

當身邊不少親人朋友積極為孩子報讀N班、面試班，並有令父母雀躍的回報時，我難免有所動搖。

早前有朋友傳來消息，其女兒獲區內名牌幼稚園錄取，預計可一條龍直升名校。她不禁問自己，「外在競爭如此激烈，我仍採取放養政策，囝囝會比下去嗎？」丈夫聽她發牢騷後，只淡淡回了一句：

世界很大，你與其在意孩子能否入名校，不如協助他發掘自己真正熱愛的東西吧。

丈夫的說話沒令她的煩惱一掃而空，但至少讓她知道身邊有一位同路人。她有感以香港目前的情況，為人父母甚艱難，既要保護孩子免受傷害，亦要捍衛小朋友的純真，她形容仍在港的父母都是「勇敢的一群」。9月開學在即，她祝福一眾小朋友健康平安，好好享受校園生活。

網民︰返N班唔等於催谷

對於這位媽媽的心聲，不少網民認為她把N班等同催谷的想法並不妥當，因為讀N班與否視乎家庭需要，而且小朋友在N班一起玩是開心的，又能學習到基本的自理能力，建立群體及社交生活。有網民留言表示，「返N班唔等於催谷」、「其實好多小朋友都好鐘意返學」。點擊睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳