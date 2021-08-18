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【獨一無二】6歲兒子將黑白Chanel袋畫成彩色　媽媽不生氣反讚賞：畫得好靚

親子 14:15 2021/08/18

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台灣藝人黃小柔日前與網民分享兒子的作品。

台灣藝人黃小柔婚後誕下兩子一女，大仔今年6歲，喜歡畫畫。昨日她在Facebook專頁上分享兒子的作品，只見原本黑白色、殘破不堪的名牌手袋，經兒子設計之後變成彩色，黃小柔看後大讚「好美」。

黃小柔在文中透露，該手袋是6年前生完大仔後，老公送她的禮物。因為使用時間長、保存不佳，手袋變得殘破，外層容易脫皮，難以帶出去用。大仔看到之後，自告奮勇替媽媽改造手袋，先畫好設計圖，再用顏料將黑白手袋畫成彩色。

    點擊圖片放大
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網民：以為是限定新款

看到手袋全新面貌，黃小柔大讚「好美，有愛畫畫的孩子真好！」。她及後開直播跟觀眾分享，指設計、上色都交由兒子自由發揮，自己只幫忙塗手袋邊緣位置，指完成品令她相當驚豔，「真的不要小看自己的小朋友」。

帖文引來大批網民討論，不少網民讚嘆兒子有藝術天份，「太漂亮了！獨一無二」、「無價！全世界唯一限量版」、「內含滿滿的愛」、「還以為是新的限量款，說不定之後原廠真的會出這種配色」、「背起來多了童趣，好可愛！」。

同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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責任編輯︰王明芳

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